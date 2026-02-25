Sono 17 gli eventi predatori che sono stati commessi nel 2025 a danno delle farmacie modenesi: la dottoressa Triolo si è dichiarata disponibile a collaborare attivamente, a partire dalla condivisione di un vademecum di comportamento in caso di rapina, a uso dello staff delle farmacie, perché in tali casi è molto importante che tutto il personale sappia come agire: da parte sua, Federfarma si è impegnata ad assicurarsi che tale documento sia divulgato e conosciuto, anche e soprattutto dai giovani farmacisti che hanno assunto servizio di recente. Altro spunto emerso dall’incontro, la possibilità di rafforzare la presenza di telecamere sia all’interno che all’esterno delle sedi, e inoltre la dotazione di un pulsante di allarme silenzioso, situato in posizioni strategiche, da far scattare in caso di rapina, in modo da poter allertare le Forze dell’ordine con la maggior tempestività possibile, così come la possibilità di far partecipare titolari o direttori delle farmacie ai gruppi di controllo di
Farmacie nel mirino di ladri e rapinatori: Federfarma incontra il Prefetto Triolo
Sono 17 gli eventi predatori che sono stati commessi nel 2025 a danno delle farmacie modenesi
Sono 17 gli eventi predatori che sono stati commessi nel 2025 a danno delle farmacie modenesi: la dottoressa Triolo si è dichiarata disponibile a collaborare attivamente, a partire dalla condivisione di un vademecum di comportamento in caso di rapina, a uso dello staff delle farmacie, perché in tali casi è molto importante che tutto il personale sappia come agire: da parte sua, Federfarma si è impegnata ad assicurarsi che tale documento sia divulgato e conosciuto, anche e soprattutto dai giovani farmacisti che hanno assunto servizio di recente. Altro spunto emerso dall’incontro, la possibilità di rafforzare la presenza di telecamere sia all’interno che all’esterno delle sedi, e inoltre la dotazione di un pulsante di allarme silenzioso, situato in posizioni strategiche, da far scattare in caso di rapina, in modo da poter allertare le Forze dell’ordine con la maggior tempestività possibile, così come la possibilità di far partecipare titolari o direttori delle farmacie ai gruppi di controllo di
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti
Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni
Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo
'Modena, condominio piazzetta Cittadella: bivacchi costanti, piazzale ridotto a latrina'Articoli Recenti
Cassa espansione Secchia, ambiente stravolto, i lavori avanzano, ma la sicurezza rimane sulla carta
Truffa e peculato in Unimore, quattro dipendenti a processo, assolti i docenti
Accademia militare sempre più ambientalmente sostenibile
Modena, via Emilio Po: raffica di auto vandalizzate