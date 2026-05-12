Osterie, musica e festa: a Castelnuovo torna la fiera di maggio

Dal 18 al 25 maggio Castelnuovo Rangone torna a vivere la sua Fiera di Maggio, appuntamento centenario promosso dal Comune insieme alle associazioni locali. Otto serate di spettacoli, musica, incontri e gastronomia, con le Osterie come cuore pulsante della manifestazione e ricavato destinato a progetti solidali.



Il via ufficiale sarà lunedì 18 maggio con il brindisi inaugurale del sindaco Massimo Paradisi, seguito da dj set e da un concerto di musica classica nella chiesa di San Celestino. Da martedì 19 spazio ai mercatini, alle attività per bambini al parco Lennon, al tradizionale torneo di briscola e al musical “Aladdin” sul palco di via Roma.

Mercoledì 20 si aprirà con le colonne sonore interpretate dagli studenti dell’Istituto Leopardi, la presentazione del libro di Sandro Campani e una serata dedicata alla danza. Giovedì 21 protagonista sarà la musica anni Sessanta con The Incredible Nowhere Band, mentre nelle Osterie proseguiranno concerti e dj set.

Venerdì 22 il palco centrale ospiterà Redmark & Friends, mentre il weekend del 23 e 24 maggio offrirà un programma particolarmente ricco: mostra mercato, spettacoli di danza, dimostrazioni sportive, attività di robotica, mostre d’arte e visite guidate all’acetaia comunale. Domenica spazio anche alle scuole di danza e all’asta benefica delle opere del centro diurno Le Querce.La serata di domenica sarà animata dal concerto “Everybody Needs… The Blues Brothers” con le ragazze e i ragazzi delle scuole medie Leopardi, coordinati dai Flexus.La Fiera si chiuderà lunedì 25 maggio con la cena solidale accompagnata da Sonny Ve e Manuel, a sostegno del progetto “Hospice per la vita – Casa Giuly”.