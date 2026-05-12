Anche Joe Bastianich alla fiera di Mirandola

Marco Donnarumma (Assessore alla promozione del Territorio): 'Un programma di eventi gratuiti pensati per i mirandolesi e per valorizzare al massimo la rinascita del nostro centro storico'.Mirandola è pronta a tornare protagonista con uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: la 222ª Fiera Campionaria, in programma da Mercoledì 13 a Domenica 17 Maggio 2026 nel cuore della città. Un'edizione che segna un deciso salto di qualità, arricchendo un calendario già consolidato di eventi serali gratuiti con ospiti e spettacoli di grande richiamo. Tra le conferme più attese, la travolgente serata 'Rewind '90', pronta a trasformare Piazza Costituente in una grande discoteca a cielo aperto.

Grande attesa anche per l'arrivo di Joe Bastianich, volto noto della televisione mentre il gran finale sarà affidato all'energia e alla comicità di 'Pino e gli Anticorpi' direttamente dal palco di Colorado Cafè. Un evento che, nel solco della tradizione, continua a rinnovarsi con un programma ricco e dinamico, capace di valorizzare le eccellenze del territorio e coinvolgere un pubblico sempre più ampio.Confermata anche la tensostruttura dedicata alle specialità enogastronomiche enogastronomiche locali, allestita per l'occasione presso il centro polifunzionale in via Circonvallazione est (a fianco allo Stadio Lolli). Protagonista indiscusso sarà il tradizionale Maccherone al Pettine delle Valli Mirandolesi, simbolo della cucina mirandolese.Confermato anche il 'PalaPico', la suggestiva struttura ottagonale che sorgerà in Piazza Costituente, nei pressi della Chiesa della Madonnina. Questo spazio multifunzionale ospiterà incontri, laboratori di maccherone al pettine dedicati ai dibattiti e presentazioni con le principali realtà produttive e associative locali, diventando una vera e propria vetrina per l'innovazione e lo sviluppo del territorio.

Mercoledì 13 Maggio – ore 19 Sulle vie dell'acqua - Una Camminata aperta a tutti alla scoperta dei luoghi simbolo del servizio idrico gestito da Aimag: per conoscere da vicino il viaggio dell'acqua che ogni giorno arriva nelle nostre case. La camminata è gratuita non competitiva aperta a tutti, caratterizzata da un percorso di circa 5 KM. A seguire premiazione delle classi che hanno partecipato al progetto 'Cartesio e i Supercustodi della città'' a cura del CEAS 'La Raganella' e con la presenza del supereroe dei bambini e delle bambine Cartesio in persona. Alle ore 21, sul palco di Piazza Conciliazione dibattito 'Non sono mai stato tanto attaccato alla Vita', organizzato dall'Associazione 'Qui Equo Aps', mentre sul palco principale di Piazza Costituente 'Satellite Vol. 4' - a cura della Fondazione Scuola di Musica Guglielmo Andreoli, con giovani talenti del territorio che si esibiranno in un repertorio musicale variegato, dal rock al contemporary.

o – ore 9.30 Laboratorio di maccheroni al pettine, con le sezioni di 5 anni delle Scuole dell'Infanzia. A cura del CEAS 'La Raganella' e dell'Associazione maccheroni al Pettine delle Valli Mirandolesi. Alle ore 21 Palco di Piazza Conciliazione Concerto della Filarmonica G. Andreoli APS 'Melodie e armonie senza confini'. In contemporanea, sul palco di Piazza Costituente Sfilandola – IV Edizione 'L'innovazione nel tempo', la sfilata di moda e creatività realizzata in collaborazione con l'Istituto Galileo Galilei, la rete TAM (Tessile, Abbigliamento, Moda) e i commercianti del centro storico.

– ore 9.30 Laboratorio di maccheroni al pettine, con le sezioni di 5 anni delle Scuole dell'Infanzia. A cura del CEAS 'La Raganella' e dell'Associazione maccheroni al Pettine delle Valli Mirandolesi. Alle ore 21.30, sul palco di Piazza Costituente la festa Rewind '90

– ore 9.00 Dallo stand Aimag. Passeggiata a Mirandola (o Clean-Up) a cura di GEV GEL Penso Positivo ed Ecobusters. A partire dalle ore 14.30 A spasso per Mirandola: biciclettata di 20 km a cura di Fiab Modena. A partire dalle ore 21, sul palco di Piazza Conciliazione, è in programma lo spettacolo di danza 'Les Artes Dance Show'.La serata offrirà ben due spettacoli con il comico Vito (ore 20) a spianare la strada ad un ospite d'eccezione: l'ex giudice di Masterchef Italia Joe Bastianich a partire dalle ore 21.30, protagonista sul palco principale di Piazza Costituente.

– dalle 10 alle 14 lungo via Castelfidardo RIGIRO SWAP PARTY a cura di Manitese APS, Manigolde. A partire dalle ore 17.30, presso il 'Pala Pico', l'Associazione Donne in Centro A.P.S presenta piece teatrale 'Tacchi misti - monologhi senza permesso' di e Agnese Negrelli. Dalle ore 21 infine la grande comicità di Colorado Cafè con 'Pino e gli anticorpi'La Fiera Campionaria di Mirandola si conferma anche per il 2026 un evento imperdibile, capace di coniugare tradizione e innovazione in un'atmosfera di festa. Il centro storico si trasformerà per cinque giorni in un grande spazio espositivo con aree dedicate al commercio, all'artigianato, ai prodotti enogastronomici tipici regionali, all'automotive e allo street food, offrendo a cittadini e visitatori spettacoli e attività gratuite, garantendo un'esperienza unica e coinvolgente.