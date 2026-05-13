Carpi, tentato furto in abitazione: arrestato 46enne italiano

La polizia di Carpi ha tratto in arresto un italiano di 46 anni per tentato furto in abitazione.

Nella serata di ieri, intorno alle 23.40, un residente ha sorpreso un uomo mentre stava tranciando il lucchetto di una catena posta a chiusura della recinzione di un casolare in Strada Statale Motta.

Una pattuglia del Commissariato di Carpi, giunta sul posto, ha bloccato e arrestato il 46enne.

All’interno di un furgone utilizzato dall’indagato, parcheggiato nelle immediate vicinanze, sono stati rinvenuti diversi strumenti di effrazione, tra cui due tronchesi, due coltelli da cucina e una pinza a pappagallo, motivo per il quale l’uomo è stato anche denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.