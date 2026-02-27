Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, sgomberati bivacchi nelle palazzine di via Repubblica di Montefiorino: 13 abusivi

Da tempo oggetto di segnalazioni per la presenza di bivacchi e accessi non autorizzati da parte di persone che avevano occupato abusivamente gli appartamenti

Questa mattina i carabinieri di Modena sono intervenuti nelle palazzini ai civici 35 e 37 di via Repubblica di Montefiorino.
Le due palazzine, di proprietà di un fondo d’investimento e attualmente in stato di semi abbandono, erano da tempo oggetto di segnalazioni per la presenza di bivacchi e accessi non autorizzati da parte di persone che avevano occupato abusivamente gli appartamenti. Alle prime luci dell’alba, i carabinieri hanno proceduto all’ispezione degli stabili, rintracciando all’interno 13 persone, di cui 7 stranieri, per le quali sono in corso le attività di identificazione e di fotosegnalamento.
L’operazione ha permesso la completa bonifica degli appartamenti.

