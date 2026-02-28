Modena, inseguimento finisce in tragedia, auto si scontra con una utilitaria: muore una donna

Tragico incidente al termine di un inseguimento coi carabinieri oggi pomeriggio in via Ciro Menotti di Modena. Un'auto Alfa 159 con a bordo 4 giovani, alla vista di due pattuglie dei carabinieri della Sio del Reggimento di Bologna, in servizio perlustrativo per le strade della città, ha accelerato la propria marcia cercando di evitare un possibile controllo stradale.

Da lì è scaturito un inseguimento a distanza, durante il quale l'Alfa 159 ha impattato, all'altezza dell'incrocio tra via Nonantolana-via Albareto-via Menotti, con una Lancia Y, con a bordo madre e figlia. La prima, 89 anni, è apparsa subito gravissima ai soccorritori. È stata rianimata sul posto e trasportata all'ospedale dove poco dopo è deceduta. Trasportata all'ospedale ma non in pericolo di vita, la figlia.

Dopo l'impatto, gli occupanti del veicolo hanno tentato la fuga a piedi: i carabinieri ne hanno bloccati tre e sono alla ricerca del quarto.

