Con la micro-car elettrica nel canale: anziano salvato a Castelfranco

Questa mattina, intorno alle 8:40 i Vigili del Fuoco di Vignola sono intervenuti d’urgenza nel comune di Castelfranco Emilia, in via Canale.

L’allarme è scattato quando un uomo anziano, alla guida del proprio scooter elettrico, è uscito di strada finendo all'interno del canale che costeggia la carreggiata. A causa della posizione del veicolo e dei danni riportati nell'impatto, il conducente è rimasto bloccato all'interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno operato con attrezzature idrauliche per permettere di liberare l'uomo in sicurezza.

Una volta estratto, l'infortunato è stato immediatamente affidato al personale del 118, presente sul posto con un'ambulanza, per le prime cure e il successivo trasporto in ospedale.

La squadra ha successivamente provveduto alla messa in sicurezza del veicolo elettrico ed in particolare del pacco batterie al proprio interno, prima di consegnarlo al carroattrezzi per il recupero.

Sul luogo la Polizia Municipale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.

