Questa mattina, intorno alle 8:40 i Vigili del Fuoco di Vignola sono intervenuti d’urgenza nel comune di Castelfranco Emilia, in via Canale.
L’allarme è scattato quando un uomo anziano, alla guida del proprio scooter elettrico, è uscito di strada finendo all'interno del canale che costeggia la carreggiata. A causa della posizione del veicolo e dei danni riportati nell'impatto, il conducente è rimasto bloccato all'interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno operato con attrezzature idrauliche per permettere di liberare l'uomo in sicurezza.
Una volta estratto, l'infortunato è stato immediatamente affidato al personale del 118, presente sul posto con un'ambulanza, per le prime cure e il successivo trasporto in ospedale.
La squadra ha successivamente provveduto alla messa in sicurezza del veicolo elettrico ed in particolare del pacco batterie al proprio interno, prima di consegnarlo al carroattrezzi per il recupero.
Sul luogo la Polizia Municipale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.
Con la micro-car elettrica nel canale: anziano salvato a Castelfranco
E accaduto in mattinata. I vigili del fuoco hanno operato con attrezzature idrauliche per permettere di liberare l'uomo in sicurezza
Questa mattina, intorno alle 8:40 i Vigili del Fuoco di Vignola sono intervenuti d’urgenza nel comune di Castelfranco Emilia, in via Canale.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri
Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso
Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini
Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovaniArticoli Recenti
Sestola-Fanano, medico di base sostituito da team di medici
Pavullo, lavori al Cinema Mac Mazzieri: dalla Fondazione di Modena 65mila euro
Vignola, marocchino denunciato e 61 capi di abbigliamento contraffatti sequestrati
Mirandola ricorda il 120esimo della scomparsa di don Riccardo Adani