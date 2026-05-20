VVFF: boom di presenze per 'Caserma Aperte', oltre 400 bambini alla giornata dedicata alla sicurezza

Una giornata di festa, partecipazione e cultura della sicurezza. L’iniziativa 'Caserma Aperte', ospitata ieri nella sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena in via Formigina, ha registrato un’affluenza straordinaria, trasformandosi in un vero evento cittadino.

Fin dal mattino la caserma è stata letteralmente invasa dall’entusiasmo dei più piccoli: 410 bambini hanno preso parte alla sessione loro dedicata, assistendo a dimostrazioni operative, manovre tecniche e momenti di intrattenimento curati dai Vigili del Fuoco con il supporto del personale del comando. Un percorso pensato per avvicinare i giovani alle regole fondamentali della sicurezza, tra giochi, prove pratiche e attività didattiche organizzate dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

L’afflusso continuo di famiglie ha spinto gli organizzatori a prolungare l’apertura per tutto il pomeriggio. La caserma ha così accolto centinaia di cittadini curiosi di conoscere da vicino mezzi, attrezzature e la complessa macchina operativa che ogni giorno garantisce la sicurezza del territorio modenese.

'I grandi numeri registrati oggi ci riempiono di orgoglio' fanno sapere dal Comando di via Formigina. 'Vedere così tanti bambini e famiglie all’interno della nostra casa è la dimostrazione del forte legame che unisce i Vigili del Fuoco alla comunità modenese. Diffondere la cultura della sicurezza partendo dai più piccoli, grazie anche all’aiuto insostituibile dei nostri colleghi in pensione, resta uno dei nostri obiettivi più importanti', ha dichiarato il Comandante dei vigili del fuoco Ermanno Andriotto.

Al termine della giornata, il Comando Provinciale ha rivolto un ringraziamento sentito alla cittadinanza per la partecipazione calorosa e all’Associazione Nazionale per il supporto costante e generoso che ha contribuito al successo dell’iniziativa.

