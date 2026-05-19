Per entrambi i pazienti ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna, un uomo di 55 anni e una donna di 55 anni, le condizioni cliniche, seppur critiche, lentamente migliorano. L'uomo, in particolare, ha ripreso gradualmente coscienza. Lentamente le sue funzioni vitali sono state stabilizzate, seppur la prognosi resta riservata e continua ad essere costantemente monitorato. La donna di 55 anni è ancora in condizioni critiche, con lievi segni di miglioramento, ma la prognosi resta riservata. E' questo il bollettino medico odierno sui feriti nella strage di sabato a Modena.
Rispetto alle condizioni dei pazienti ricoverati all'Ospedale Civile di Baggiovara: la donna tedesca di 69 anni permane in respiro spontaneo, si alimenta autonomamente e vista la stabilità del quadro si valuta il possibile rientro nel proprio paese; la donna di 53 anni, sempre in un quadro di gravità, presenta condizioni cliniche stabili che non consentono ancora di sciogliere la prognosi. Il paziente di 59 anni, con trauma cranio facciale, conferma un quadro in progressivo miglioramento.
Modena, migliorano le condizioni mediche dei feriti
La donna tedesca di 69 anni permane in respiro spontaneo, si alimenta autonomamente e vista la stabilità del quadro si valuta il rientro nel proprio paese
Per entrambi i pazienti ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna, un uomo di 55 anni e una donna di 55 anni, le condizioni cliniche, seppur critiche, lentamente migliorano. L'uomo, in particolare, ha ripreso gradualmente coscienza. Lentamente le sue funzioni vitali sono state stabilizzate, seppur la prognosi resta riservata e continua ad essere costantemente monitorato. La donna di 55 anni è ancora in condizioni critiche, con lievi segni di miglioramento, ma la prognosi resta riservata. E' questo il bollettino medico odierno sui feriti nella strage di sabato a Modena.
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