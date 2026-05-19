Tangenziale chiusa e traffico in tilt a Modena: Anas riduce il tempo del cantiere a due settimane

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi un Comitato Operativo per la Viabilità convocato in via urgente dalla Prefettura di Modena per analizzare e mitigare i disagi alla circolazione che si sono verificati da ieri a causa della chiusura della tangenziale di Modena per i lavori di installazione delle nuove barriere fonoassorbenti.

Il tavolo, coordinato dal Prefetto Fabrizia Triolo, ha visto tra gli altri la partecipazione del sindaco del Comune di Modena, Massimo Mezzetti, oltre ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine, della Provincia di Modena, dei gestori del Trasporto Pubblico Locale e di Anas.

Preso atto dei grandissimi disagi alla circolazione si è decisa la rideterminazione delle fasi temporali della cantierizzazione. In particolare, il periodo di chiusura totale al traffico h24 del tratto sarà ridotto, alla durata di 2 settimane invece che 3 settimane. Al termine delle due settimane sopra richiamate, seguiranno ulteriori 2 settimane di lavori durante le quali, in orari diurni, non ci saranno interferenze con il traffico, prevista su due corsie nella direzione di marcia, a meno di brevi manovre logistiche funzionali alla esecuzione dei lavori.





'Ad ulteriore vantaggio della fluidità del traffico e della percezione all'utenza dei percorsi alternativi, si adotterà un rafforzamento diffuso dell'intero impianto segnaletico di preavviso del cantiere sul posto e a presegnalare l'interdizione provvisoria al traffico anche sui PMV posti lungo l'Autostrada Modena-Bologna - fa sapere Anas -.

Nel dettaglio, fino a lunedì 1° giugno per chi viaggia in direzione Bologna, permane l'uscita obbligatoria allo svincolo 8 'via Finzi' con rientro allo svincolo 6 'via Nonantola'. Al contempo sarà interdetto alla circolazione lo svincolo 7 sia in ingresso che in uscita'.