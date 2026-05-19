'Scriviamo ad Anas per protestare'. L'invito arriva dal consigliere regionale e capogruppo dei 'Civici, con de Pascale', Vincenzo Paldino. Il via ai lavori per tre settimane in tangenziale a Modena, tra le uscite 8 e 6 direzione Bologna, sta già creando disagi profondi con ricadute gravi sui tempi di percorrenza in auto dei cittadini. Anche questa mattina erano almeno cinque i chilometri di fila in tangenziale, con fasi della giornata in cui le code diventano anche più lunghe.
'Il mio appello ad Anas è caduto nel vuoto – sottolinea Paldino -. La scorsa settimana ho depositato anche un'interrogazione in Regione, che però non ha sortito effetti. Anas tira come al solito dritto, senza ascoltare cittadini e istituzioni'.
'E' arrivato il momento di farsi sentire – prosegue il consigliere regionale -. Io ho già inviato la mia interrogazione ad Anas e invito tutti ad inoltrare il proprio disagio via mail all'azienda, che si occupa della manutenzione delle nostre strade. Non so se risolverà qualcosa, ma dobbiamo chiedere lo stesso con forza almeno di ridurre le tempistiche del cantiere, che sta bloccando mezza città. I cittadini hanno diritto di andare a lavorare e portare i propri figli a scuola, senza dover perdere ore di vita in macchina'.
'Come già ribadito nei giorni scorsi – conclude Paldino -, qui non è in discussione l'importanza dell'intervento per il quartiere Crocetta, ma le modalità e le tempistiche decise da Anas. Le aree residenziali a ridosso della tangenziale hanno diritto ad avere delle barriere che riducano il rumore, ma i lavori andavano programmati diversamente, magari aspettando la fine delle scuole e in orari anche notturni'.
'Tangenziale di Modena, scriviamo ad Anas per protestare delle code e dei disagi'
Paldino (Civici): 'Scriviamo ad Anas per protestare. Facciamo sentire la nostra voce e chiediamo di rivedere le tempistiche del cantiere'
'Scriviamo ad Anas per protestare'. L'invito arriva dal consigliere regionale e capogruppo dei 'Civici, con de Pascale', Vincenzo Paldino. Il via ai lavori per tre settimane in tangenziale a Modena, tra le uscite 8 e 6 direzione Bologna, sta già creando disagi profondi con ricadute gravi sui tempi di percorrenza in auto dei cittadini. Anche questa mattina erano almeno cinque i chilometri di fila in tangenziale, con fasi della giornata in cui le code diventano anche più lunghe.
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