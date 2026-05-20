Ermanno Muccini, tra gli otto feriti di sabato pomeriggio a Modena, è tornato a casa. 'Ora è a casa e vorrei che fosse tranquillo e sereno', fa sapere all'Ansa la sorella Maria Grazia, che domenica mattina era andata a trovarlo all'ospedale di Baggiovara. L'uomo, chef di 60 anni, era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dalla Citroen C3 di Salim El Koudri, lanciata a tutta velocità sui passanti in via Emilia Centro sabato pomeriggio. Non aveva riportato ferite gravi ma un trauma cranico con prognosi di trenta giorni.
Strage di Modena, lo chef ferito è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa
L'uomo di 60 anni era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dalla Citroen C3 di Salim El Koudri, lanciata a tutta velocità sui passanti
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