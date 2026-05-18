Siamo nella sala, appena fuori dalle stanze di degenza dell'ospedale di Baggiovara. Ermanno Muccini, 59enne chef del ristorante Zelmira, una delle vittime del dramma dello scorso sabato a Modena. L'uomo è stato travolto dalla Citroen C3 guidata da Salim El Koudri, ha riportato un trauma facciale: per lui la prognosi è di 30 giorni. Ieri mattina ha ricevuto la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e della premier, Giorgia Meloni. Questa mattina lo abbiamo incontrato. Il ricordo torna senza traumi al pomeriggio di sabato, quando tutto è stato stravolto.
'Mi ritengo fortunato perché a molti altri feriti è andata molto peggio. L'incontro di ieri con Mattarella e Meloni è stato un momento molto bello con due persone semplici' - premette Muccini. Poi il racconto del dramma. 'Stavo tornando dal lavoro. Avevo appena attraversato la strada e stavo camminando sul marciapiede. Ho sentito un auto che accelerava velocemente allo scattare del verde. Ad alta velocità è entrato in via Emilia centro ma io ero sul marciapiede. Fatto sta che ad un tratto, mi sono trovato scaraventato in mezzo alla strada e capii di essere stato travolto. Una questione di attimi. Non ho visto le immagini di quel momento, ma mi sono trovato a terra e intorno a me ho visto altre persone ferite. Nel dramma ci sono anche stati degli elementi belli, ricordati ora, il soccorso e le parole delle persone. Non so se definirmi miracolato, direi soltanto fortunato, rispetto a quelle persone che hanno subito danni ben peggiori come la donna che ha perso le gambe'.
Ermanno Muccini, ferito nella strage di Modena: 'L'auto ha aspettato il verde poi è partita a folle velocità'
'Mi ritengo fortunato. Non so se vorrò mai vedere le immagini di quello che è successo, io ora penso a chi è ferito in modo molto più grave di me'
'Mi ritengo fortunato. Non so se vorrò mai vedere le immagini di quello che è successo, io ora penso a chi è ferito in modo molto più grave di me'
Siamo nella sala, appena fuori dalle stanze di degenza dell'ospedale di Baggiovara. Ermanno Muccini, 59enne chef del ristorante Zelmira, una delle vittime del dramma dello scorso sabato a Modena. L'uomo è stato travolto dalla Citroen C3 guidata da Salim El Koudri, ha riportato un trauma facciale: per lui la prognosi è di 30 giorni. Ieri mattina ha ricevuto la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e della premier, Giorgia Meloni. Questa mattina lo abbiamo incontrato. Il ricordo torna senza traumi al pomeriggio di sabato, quando tutto è stato stravolto.
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