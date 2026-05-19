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Renzi: 'Piantedosi, tutto a posto, non è che qualcuno se l'è perso Salim?'

Renzi: 'Piantedosi, tutto a posto, non è che qualcuno se l'è perso Salim?'

'Chi se l'è perso questo criminale? Perché qualcuno se l'è perso, che siano i servizi sociali, che siano i servizi di intelligence...'

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'A me c'è qualcosa che non torna' in quello che è successo a Modena, 'chi dice alla Salvini 'Togliamo la cittadinanza' e il problema non è il passaporto, dall'altro quelli che dicono 'è solo un caso psichiatrico' mi convicono il giusto. Chi se l'è perso questo criminale? Perché qualcuno se l'è perso, che siano i servizi sociali, che siano i servizi di intelligence, che siano i servizi di informazione tecnici dei social, secondo me è ai cittadini va detta la verità, non vanno presi per il naso. Io voglio capire che è successo perché penso che l'Italia sia stata molto fortunata, ma anche molto brava, a non avere mai avuto casi di questo genere, siamo stati gli unici negli anni terribili del terrorismo internazionale a non averli, perché avevamo dei protocolli che funzionavano. Io chiede a Piantedosi: 'Ministro, tutto a posto, non è che qualcuno se l'è perso?'. Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia viva, a Porta a porta su Raiuno.
'E' vero che c'è un problema di sanità mentale. Tantissimi ragazzini hanno bisogno, sono chiusi in camera, hanno delle difficoltà, tantissime persone hanno dei problemi relazionali, è vero, ma non è che da questa storia si esce con il bonus psicologo', aggiunge Renzi.

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