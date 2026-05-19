Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, Fdi in Regione: 'Basta buonismo, audire il sindaco di Ravarino'

Modena, Fdi in Regione: 'Basta buonismo, audire il sindaco di Ravarino'

'Con lei il responsabile del Centro di Salute Mentale dell'Unione Sorbara, l'Imam dell'Associazione Islamica di Ravarino e i rappresentanti dei servizi sociali'

2 minuti di lettura

'Siamo rimasti basiti nel vedere il presidente De Pascale salire sul palco di piazza Grande a fare politica insieme agli amici delle istituzioni locali dopo una tragedia di questa entità'. Lo dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Ferdinando Pulitanò, Annalisa Arletti e Marta Evangelisti intervenendo sui fatti avvenuti nel centro storico modenese.

'Premesso che di fronte a quanto accaduto non bastano le passerelle istituzionali e gli appelli generici all'unità, in questa circostanza serve anche parlare chiaramente, lasciando da parte il classico buonismo della sinistra che vuole ancora raccontare che non ci siano problemi nell'accoglienza indiscriminata. I cittadini chiedono risposte, verità e assunzione di responsabilità. Inoltre, fin da subito abbiamo sentito raccontare un modello Emilia-Romagna perfetto, con servizi sociali efficienti e una sanità regionale considerata un'eccellenza assoluta. Ma dov'era l'eccellenza emiliano-romagnola quando l'attentatore, già preso in carico al centro di salute mentale, si convinceva nella sua solitudine di voler mettere in atto un vero e proprio attentato? A questo De Pascale e l'assessore Fabi, arrivati di corsa a Modena a mettersi in mostra, devono dare una risposta'.


'Vogliamo sapere perché siano stati sottovalutati gravi segnali come quelli emersi nelle ultime ore dalle mail inviate da El Koudri in cui si leggono frasi come 'brucio Gesù, cristiani di m'.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
E ancora, quale percorso e quale ruolo hanno avuto i servizi sociali del Comune di Ravarino e il servizio sanitario regionale nella gestione della situazione? Se davvero il sistema funziona così bene come la sinistra sostiene da anni, allora è necessario spiegare ai cittadini perché si sia arrivati a un episodio tanto grave. Chiediamo massima trasparenza. Non è questo il momento per nascondere i problemi sotto all'ideologia politica. Non si può liquidare tutto con il solito buonismo o con slogan sulla coesione sociale. La sicurezza dei cittadini viene prima della propaganda politica. Serve capire se vi siano state omissioni, sottovalutazioni o falle nei percorsi di controllo e assistenza'.


'Proprio per questi motivi, non solo abbiamo depositato un'interpellanza per chiedere alla Regione di chiarire ogni punto possibile riguardo al percorso psichiatrico di El Koudri e, più in generale, sull'adeguatezza dei servizi regionali per la sanità mentale, ma abbiamo anche chiesto la convocazione urgente di un'udienza conoscitiva presso le competenti Commissioni assembleari, con l'audizione del sindaco di Ravarino, del Responsabile del Centro di Salute Mentale dell'Unione del Sorbara, dell'Imam dell'Associazione Islamica di Ravarino e dei rappresentanti dei servizi sociali territorialmente interessati, salvo altri soggetti istituzionali ritenuti utili.

Esprimiamo vicinanza alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che sono intervenuti per fermare l'aggressore – concludono gli esponenti di Fratelli d'Italia – ma proprio per rispetto verso la comunità modenese riteniamo doveroso pretendere chiarezza e responsabilità istituzionale'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Con quella piazza Modena ha cercato una voce che desse una forma alla paura

Con quella piazza Modena ha cercato una voce che desse una forma alla paura

Modena, migliorano le condizioni mediche dei feriti

Modena, migliorano le condizioni mediche dei feriti

'Tangenziale di Modena, scriviamo ad Anas per protestare delle code e dei disagi'

'Tangenziale di Modena, scriviamo ad Anas per protestare delle code e dei disagi'

Strage di Modena, le parole di uomini, mezz’uomini e quaquaraquà

Strage di Modena, le parole di uomini, mezz’uomini e quaquaraquà

Strage di Modena, per El Koudri la procura non chiede l'aggravante di terrorismo e odio razziale

Strage di Modena, per El Koudri la procura non chiede l'aggravante di terrorismo e odio razziale

'Le conclusioni di Piantedosi su disagio psichico allarmano ancora di più, in giro pieno di squilibrati, dobbiamo attrezzarci'

'Le conclusioni di Piantedosi su disagio psichico allarmano ancora di più, in giro pieno di squilibrati, dobbiamo attrezzarci'

Spazio ADV dedicata a Visione Necessarie
Articoli più Letti Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

Incidente per sindaco e assessora di Ferrara: lei positiva all'alcoltest si dimette

Incidente per sindaco e assessora di Ferrara: lei positiva all'alcoltest si dimette

Ausl e Comune di Modena: affidamento diretto da 53.500 euro per 7 mesi al Tortellante

Ausl e Comune di Modena: affidamento diretto da 53.500 euro per 7 mesi al Tortellante

Articoli Recenti Carpi, staffetta negli uffici della Regione Emilia Romagna: esce Bellelli entra Stefania Gasparini

Carpi, staffetta negli uffici della Regione Emilia Romagna: esce Bellelli entra Stefania Gasparini

Tragedia Modena, Tajani incontra i 4 'eroi' e mette d'accordo tutti: 'Governo vicino ai modenesi, oltre la politica'

Tragedia Modena, Tajani incontra i 4 'eroi' e mette d'accordo tutti: 'Governo vicino ai modenesi, oltre la politica'

Strage di Modena, Barcaiuolo (Fdi) attacca tutti: 'Da Mezzetti un comizio e Muzzarelli era a cena in piazza'

Strage di Modena, Barcaiuolo (Fdi) attacca tutti: 'Da Mezzetti un comizio e Muzzarelli era a cena in piazza'

Modena, cena in piazza a quattro ore e a due passi dalla strage: Confcommercio rivendica la scelta

Modena, cena in piazza a quattro ore e a due passi dalla strage: Confcommercio rivendica la scelta