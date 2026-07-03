Volley Modena, arrivano le centrali Aurora Poli e Siria Clemente

Prosegue la costruzione del Volley Modena in vista della prossima stagione di Serie A3 femminile. La società gialloblù annuncia l’arrivo di due nuove centrali che porteranno qualità, esperienza e prospettiva al gruppo: Aurora Poli (nella foto) e Siria Clemente, entrambe pronte a mettersi a disposizione del progetto modenese.

Aurora Poli, reduce da due stagioni da protagonista con la Passione Valdarno Volley culminate con la storica promozione in Serie A3, rappresenta un innesto di esperienza e affidabilità. Nel suo percorso ha già conosciuto i massimi livelli della pallavolo italiana, vestendo le maglie di Macerata in Serie A1, Catania e Olbia in Serie A2, oltre all’esperienza in Serie B1 con Teramo.

'Ho scelto Modena perché è una società prestigiosa, con obiettivi ambiziosi e stimolanti – racconta Aurora –. Credo sia l’ambiente ideale per lavorare duramente, dare il massimo e fare bene. Il mio obiettivo personale è divertirmi, ma soprattutto lottare insieme alle mie nuove compagne, dando il cento per cento su ogni pallone'.

La centrale guarda già all’abbraccio con il pubblico modenese: 'Non vedo l’ora di iniziare la preparazione e conoscere tutti i tifosi. Spero di vedere il palazzetto pieno per spingere la squadra e sognare insieme.

Alle più giovani voglio dire di non mollare mai, anche quando le difficoltà sembrano insormontabili: continuate a divertirvi e a metterci il cuore, perché ne vale davvero la pena.»

Insieme a lei arriva anche Siria, classe 2005, appena 21 anni ma già protagonista di un percorso ricco di esperienze significative. Dopo il trasferimento a Catania a soli tredici anni, cresce nella Kondor disputando le finali nazionali Under 14 e Under 16, prima di proseguire il proprio sviluppo nei vivai di Torri Vicenza, VAP Piacenza e Fusion Venezia, dove affianca ai campionati giovanili la Serie B2.

Successivamente conquista i play-off per la promozione in Serie A2 con il Catania Volley, per poi vivere una stagione tra Serie B1 e Serie A2 con la Consolini Volley, culminata con la vittoria della Coppa Italia e la promozione in Serie A1. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia della PVT Modica in Serie B1.

'Ho scelto Volley Modena perché cercavo un ambiente stimolante e una società con cui condividere valori e ambizioni. Mi hanno colpito la passione, l’entusiasmo e la voglia di costruire qualcosa di importante insieme. Sono felice di iniziare questa nuova esperienza e di poter dare il mio contributo'.

Per la giovane centrale gli obiettivi sono chiari: 'Voglio continuare a crescere giorno dopo giorno, migliorandomi in ogni allenamento e mettendo le mie qualità al servizio della squadra.

Affronterò questa stagione con entusiasmo, sperando possa regalarci tante soddisfazioni'.