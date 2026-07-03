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Volley Modena, arrivano le centrali Aurora Poli e Siria Clemente

Volley Modena, arrivano le centrali Aurora Poli e Siria Clemente

La società gialloblù annuncia l’arrivo di due nuove centrali che porteranno qualità, esperienza e prospettiva al gruppo

2 minuti di lettura

Prosegue la costruzione del Volley Modena in vista della prossima stagione di Serie A3 femminile. La società gialloblù annuncia l’arrivo di due nuove centrali che porteranno qualità, esperienza e prospettiva al gruppo: Aurora Poli (nella foto) e Siria Clemente, entrambe pronte a mettersi a disposizione del progetto modenese.

Aurora Poli, reduce da due stagioni da protagonista con la Passione Valdarno Volley culminate con la storica promozione in Serie A3, rappresenta un innesto di esperienza e affidabilità. Nel suo percorso ha già conosciuto i massimi livelli della pallavolo italiana, vestendo le maglie di Macerata in Serie A1, Catania e Olbia in Serie A2, oltre all’esperienza in Serie B1 con Teramo.

'Ho scelto Modena perché è una società prestigiosa, con obiettivi ambiziosi e stimolanti – racconta Aurora –. Credo sia l’ambiente ideale per lavorare duramente, dare il massimo e fare bene. Il mio obiettivo personale è divertirmi, ma soprattutto lottare insieme alle mie nuove compagne, dando il cento per cento su ogni pallone'.

La centrale guarda già all’abbraccio con il pubblico modenese: 'Non vedo l’ora di iniziare la preparazione e conoscere tutti i tifosi. Spero di vedere il palazzetto pieno per spingere la squadra e sognare insieme.

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Alle più giovani voglio dire di non mollare mai, anche quando le difficoltà sembrano insormontabili: continuate a divertirvi e a metterci il cuore, perché ne vale davvero la pena.»

Insieme a lei arriva anche Siria, classe 2005, appena 21 anni ma già protagonista di un percorso ricco di esperienze significative. Dopo il trasferimento a Catania a soli tredici anni, cresce nella Kondor disputando le finali nazionali Under 14 e Under 16, prima di proseguire il proprio sviluppo nei vivai di Torri Vicenza, VAP Piacenza e Fusion Venezia, dove affianca ai campionati giovanili la Serie B2.

Successivamente conquista i play-off per la promozione in Serie A2 con il Catania Volley, per poi vivere una stagione tra Serie B1 e Serie A2 con la Consolini Volley, culminata con la vittoria della Coppa Italia e la promozione in Serie A1. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia della PVT Modica in Serie B1.

'Ho scelto Volley Modena perché cercavo un ambiente stimolante e una società con cui condividere valori e ambizioni. Mi hanno colpito la passione, l’entusiasmo e la voglia di costruire qualcosa di importante insieme. Sono felice di iniziare questa nuova esperienza e di poter dare il mio contributo'.

Per la giovane centrale gli obiettivi sono chiari: 'Voglio continuare a crescere giorno dopo giorno, migliorandomi in ogni allenamento e mettendo le mie qualità al servizio della squadra.

Affronterò questa stagione con entusiasmo, sperando possa regalarci tante soddisfazioni'.

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