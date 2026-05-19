Monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena e Vescovo di Carpi e vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, è il nuovo presidente di Avvenire Nuova editoriale italiana. Lo ha deciso l’Assemblea dei Soci. Succede al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi. Lo riporta Aci Stampa.
'Desidero esprimere al Cardinale Semeraro il nostro ringraziamento per il lungo servizio reso ad Avvenire. Dal 2007 ha accompagnato il giornale in una fase di profonde trasformazioni, offrendo un contributo autorevole, equilibrato e sempre attento alla sua identità', ha detto Monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana.
'A Monsignor Castellucci – ha aggiunto l’arcivescovo Baturi - rivolgo il più sincero benvenuto e l’augurio di un cammino ricco di prospettive, nella continuità dei valori che ispirano il nostro quotidiano e con uno sguardo aperto alle sfide del presente'.
Avvenire, il vescovo di Modena Castellucci nuovo presidente
Succede al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi
Monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena e Vescovo di Carpi e vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, è il nuovo presidente di Avvenire Nuova editoriale italiana. Lo ha deciso l’Assemblea dei Soci. Succede al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi. Lo riporta Aci Stampa.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena: per il Gip El Koudri non ha agito a causa di disturbi psichici e c'è il rischio fugga in Marocco
Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi
Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'
Incidente per sindaco e assessora di Ferrara: lei positiva all'alcoltest si dimette
La strage di Modena ieri sera non ha fermato la 'cena in piazza Roma' di ConfcommercioArticoli Recenti
Modena, Fdi in Regione: 'Basta buonismo, audire il sindaco di Ravarino'
Carpi, staffetta negli uffici della Regione Emilia Romagna: esce Bellelli entra Stefania Gasparini
Tragedia Modena, Tajani incontra i 4 'eroi' e mette d'accordo tutti: 'Governo vicino ai modenesi, oltre la politica'
Strage di Modena, Barcaiuolo (Fdi) attacca tutti: 'Da Mezzetti un comizio e Muzzarelli era a cena in piazza'