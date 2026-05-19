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Avvenire, il vescovo di Modena Castellucci nuovo presidente

Avvenire, il vescovo di Modena Castellucci nuovo presidente

Succede al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi

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Monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena e Vescovo di Carpi e vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, è il nuovo presidente di Avvenire Nuova editoriale italiana. Lo ha deciso l’Assemblea dei Soci. Succede al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi. Lo riporta Aci Stampa.
'Desidero esprimere al Cardinale Semeraro il nostro ringraziamento per il lungo servizio reso ad Avvenire. Dal 2007 ha accompagnato il giornale in una fase di profonde trasformazioni, offrendo un contributo autorevole, equilibrato e sempre attento alla sua identità', ha detto Monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana.
'A Monsignor Castellucci – ha aggiunto l’arcivescovo Baturi - rivolgo il più sincero benvenuto e l’augurio di un cammino ricco di prospettive, nella continuità dei valori che ispirano il nostro quotidiano e con uno sguardo aperto alle sfide del presente'.

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