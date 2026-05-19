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Carpi, staffetta negli uffici della Regione Emilia Romagna: esce Bellelli entra Stefania Gasparini

Carpi, staffetta negli uffici della Regione Emilia Romagna: esce Bellelli entra Stefania Gasparini

La Gasparini lascia dunque l'attuale incarico all'interno del gruppo Pd in Senato

1 minuto di lettura

Per un ex sindaco che esce, un ex vicesindaco che entra. Come noto l'ex sindaco di Carpi Alberto Bellelli ha lasciato di recente l'incarico nello staff dell'assessore regionale Isabella Conti ed è notizia di questi giorni l'ingresso nello staff del Gabinetto della presidenza dell'ex vicesindaco Stefania Gasparini. La Gasparini, che sembrava inizialmente destinata alla squadra dell'assessore Priolo, entra dunque direttamente nel gruppo del presidente De Pascale e lascia l'attuale incarico all'interno del gruppo Pd in Senato. A differenza di Bellelli, il cui incarico è stato su chiamata, la Gasparini ha seguito il percorso della 'mobilità' dal Comune di Campogalliano.

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