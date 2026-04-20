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Ausl e Comune di Modena: affidamento diretto da 53.500 euro per 7 mesi al Tortellante

Ausl e Comune di Modena: affidamento diretto da 53.500 euro per 7 mesi al Tortellante

Con possibilità di rinnovo per ulteriori 7 mesi e proroga fino e non oltre il raggiungimento dell’importo massimo di 139.999,99 euro

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L’Ausl di Modena con una determina del primo aprile di quest'anno ha messo in campo un affidamento diretto in favore dell’associazione Il Tortellante Aps di Modena per il 'servizio di interventi laboratoriali, sociooccupazionali, riabilitativi e di sviluppo delle autonomie rivolti a giovani adulti con disturbo dello spettro dell’autismo, per il periodo di sette mesi dal 01/04/2026 al 31/10/2026 per un valore contrattuale complessivo pari ad 53.500 euro Iva esente, con possibilità di rinnovo per ulteriori 7 mesi e proroga fino e non oltre il raggiungimento dell’importo massimo di 139.999,99 euro, Iva esclusa'.

L’importo complessivo dell’affidamento è suddiviso al 50% tra Ausl di Modena e Comune di Modena e pertanto la quota di competenza a carico del Comune di Modena è pari ad 26.750 euro, Iva esente. In questo contesto, in una recente determina, il Comune di Modena ha ridotto gli impegni, assunti a favore della cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia.

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