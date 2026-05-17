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Strage di Modena, il vescovo Castellucci: 'Nei cuori di tutti abitino sentimenti di pace e il rispetto reciproco'

Strage di Modena, il vescovo Castellucci: 'Nei cuori di tutti abitino sentimenti di pace e il rispetto reciproco'

'Preghiamo per i feriti e i loro familiari: nei cuori di tutti abitino sentimenti di pace, il rispetto reciproco e il coraggio del bene'

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La Chiesa di Modena-Nonantola, attraverso l'arcivescovo Erio Castellucci, ha manifestato la propria vicinanza e solidarietà alle vittime della strage di Modena, quando l'auto guidata da Salim El Koudri, giovane 31enne, italiano, di origini marocchine, è piombata sulla folla ferendo otto persone, due delle quali in condizioni di gravità.

'Modena è una città ferita da questa violenza insensata, che si è abbattuta su persone innocenti e su tutti i cittadini, profondamente colpiti e addolorati - ha commentato l'arcivescovo -. Come Chiesa siamo vicini alle vittime e alle loro famiglie e cerchiamo di sostenere l’azione di tutti coloro che credono nella pace, non solo a livello geopolitico, ma anche a livello civile'. Inoltre, durante le celebrazioni odierne, le comunità parrocchiali hanno affidato, nella preghiera dei fedeli, 'le vittime del grave episodio di violenza accaduto ieri pomeriggio nel centro di Modena; preghiamo per i feriti e i loro familiari: nei cuori di tutti abitino sentimenti di pace, il rispetto reciproco e il coraggio del bene'. Anche il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, ha espresso la sua solidarietà in una lettera al sindaco di Modena Massimo Mezzetti: 'Prego per i feriti e sono certo che la forza dimostrata da tanti sul momento è quella che permetterà di affrontare la tragedia'.

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