Ha fatto discutere la scelta di Confcommercio Modena di non aver annullato ieri sera la 'Cena in piazza Roma' organizzata nell’ambito della Giornata Nazionale della Ristorazione. Nel giorno della tragedia di via Emilia centro, a poche ore dalla strage con quattro persone in fin di vita in ospedale, Confcommercio ha infatti deciso di non annullare l'evento, per usare le parole dell'associazione stessa 'dedicato alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, all’insegna della convivialità, della sostenibilità e della solidarietà'. La parte dedicata a spettacoli dal vivo, musica, giochi di luce e danza aerea è stata ovviamente cancellata, ma la cena con 'ristorante sotto le stelle' si è tenuta regolarmente.
Hanno comprensibilmente disertato l'evento il sindaco Mezzetti e tutti i componenti della sua giunta, presente invece l'ex sindaco e consigliere regionale Pd, Giancarlo Muzzarelli.
Nelle foto due momenti della cena in piazza Roma
La strage di Modena ieri sera non ha fermato la 'cena in piazza Roma' di Confcommercio
Hanno disertato l'evento il sindaco Mezzetti e tutti i componenti della sua giunta, presente invece l'ex sindaco e consigliere regionale Pd, Muzzarelli
Ha fatto discutere la scelta di Confcommercio Modena di non aver annullato ieri sera la 'Cena in piazza Roma' organizzata nell’ambito della Giornata Nazionale della Ristorazione. Nel giorno della tragedia di via Emilia centro, a poche ore dalla strage con quattro persone in fin di vita in ospedale, Confcommercio ha infatti deciso di non annullare l'evento, per usare le parole dell'associazione stessa 'dedicato alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, all’insegna della convivialità, della sostenibilità e della solidarietà'. La parte dedicata a spettacoli dal vivo, musica, giochi di luce e danza aerea è stata ovviamente cancellata, ma la cena con 'ristorante sotto le stelle' si è tenuta regolarmente.
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