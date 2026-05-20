'Tragedia Modena, Kaudri sbaglia avvocato'

'L’attentatore di sabato a Modena, Salim El Koudri, ha nominato come avvocato di fiducia Fausto Gianelli, noto difensore della causa palestinese e delle ali più radicali e intransigenti dei movimenti che vogliono la distruzione di Israele'. A denunciarlo è l’ex ministro modenese Carlo Giovanardi (Popolo e Libertà), che nei giorni scorsi aveva elogiato 'tutti coloro, italiani ed extracomunitari, che erano intervenuti per bloccare l’aggressore'.

Secondo Giovanardi, 'da un cordoglio universale e condiviso siamo passati a Modena alle piazze mobilitate dal PD, con il mancato invito alle altre forze politiche, e addirittura alla nomina di un avvocato politicamente schierato, che contraddice tutte le indicazioni di un gesto compiuto da uno squilibrato e non da un attivista politico'.

L’ex ministro sottolinea come 'l’unanime cordoglio per l’accaduto e il riconoscimento del coraggio di chi, italiani o extracomunitari, è intervenuto per bloccare l’aggressore” risultino “purtroppo contraddetti da una gestione del dopo-attentato che, anziché sciogliere i dubbi, li moltiplica'.

