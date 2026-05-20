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'Tragedia Modena, Kaudri sbaglia avvocato'

'Tragedia Modena, Kaudri sbaglia avvocato'

Per l'ex Ministro la scelta del legale e la gestione del dopo attentato 'moltiplica i dubbi anzichè scioglierli'

1 minuto di lettura

'L’attentatore di sabato a Modena, Salim El Koudri, ha nominato come avvocato di fiducia Fausto Gianelli, noto difensore della causa palestinese e delle ali più radicali e intransigenti dei movimenti che vogliono la distruzione di Israele'. A denunciarlo è l’ex ministro modenese Carlo Giovanardi (Popolo e Libertà), che nei giorni scorsi aveva elogiato 'tutti coloro, italiani ed extracomunitari, che erano intervenuti per bloccare l’aggressore'.
Secondo Giovanardi, 'da un cordoglio universale e condiviso siamo passati a Modena alle piazze mobilitate dal PD, con il mancato invito alle altre forze politiche, e addirittura alla nomina di un avvocato politicamente schierato, che contraddice tutte le indicazioni di un gesto compiuto da uno squilibrato e non da un attivista politico'.
L’ex ministro sottolinea come 'l’unanime cordoglio per l’accaduto e il riconoscimento del coraggio di chi, italiani o extracomunitari, è intervenuto per bloccare l’aggressore” risultino “purtroppo contraddetti da una gestione del dopo-attentato che, anziché sciogliere i dubbi, li moltiplica'.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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