'L’attentatore di sabato a Modena, Salim El Koudri, ha nominato come avvocato di fiducia Fausto Gianelli, noto difensore della causa palestinese e delle ali più radicali e intransigenti dei movimenti che vogliono la distruzione di Israele'. A denunciarlo è l’ex ministro modenese Carlo Giovanardi (Popolo e Libertà), che nei giorni scorsi aveva elogiato 'tutti coloro, italiani ed extracomunitari, che erano intervenuti per bloccare l’aggressore'.
Secondo Giovanardi, 'da un cordoglio universale e condiviso siamo passati a Modena alle piazze mobilitate dal PD, con il mancato invito alle altre forze politiche, e addirittura alla nomina di un avvocato politicamente schierato, che contraddice tutte le indicazioni di un gesto compiuto da uno squilibrato e non da un attivista politico'.
L’ex ministro sottolinea come 'l’unanime cordoglio per l’accaduto e il riconoscimento del coraggio di chi, italiani o extracomunitari, è intervenuto per bloccare l’aggressore” risultino “purtroppo contraddetti da una gestione del dopo-attentato che, anziché sciogliere i dubbi, li moltiplica'.
'Tragedia Modena, Kaudri sbaglia avvocato'
Per l'ex Ministro la scelta del legale e la gestione del dopo attentato 'moltiplica i dubbi anzichè scioglierli'
'L’attentatore di sabato a Modena, Salim El Koudri, ha nominato come avvocato di fiducia Fausto Gianelli, noto difensore della causa palestinese e delle ali più radicali e intransigenti dei movimenti che vogliono la distruzione di Israele'. A denunciarlo è l’ex ministro modenese Carlo Giovanardi (Popolo e Libertà), che nei giorni scorsi aveva elogiato 'tutti coloro, italiani ed extracomunitari, che erano intervenuti per bloccare l’aggressore'.
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