Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

E' in carcere il ragazzo che dopo avere superato i mezzi fermi al semaforo, ha centrato un'auto con a bordo una donna e la madre, deceduta all'ospedale. Aveva tentato di fuggire a piedi dopo lo scontro

2 minuti di lettura
Ha 20 anni, non aveva la patente e guidava una Alfa Romeo 159 senza assicurazione il ragazzo arrestato oggi pomeriggio dai carabinieri. Aveva tentato la fuga a piedi dopo essere sceso dall'auto con la quale poco prima aveva centrato a forte velocità e dopo non avere rispettato il rosso, una Y10 condotta da una donna di 59 anni e sulla quale viaggiava la madre, di 89 anni morta all'ospedale. Ora è accusato di omicidio stradale. A ricostruire i fatti e confermare l'arresto dell'uomo sono stati i carabinieri.
Tutto è iniziato in via Ciro Menotti, quando l’Alfa 159 con quattro ragazzi a bordo, alla vista di due pattuglie delle Squadre di Intervento Operativo del 5° Reggimento “Emilia Romagna”, ha improvvisamente accelerato per evitare un controllo.
Le pattuglie hanno scelto di non ingaggiare un inseguimento ravvicinato, mantenendo una distanza significativa e monitorando gli spostamenti del veicolo. Le telecamere di videosorveglianza della zona confermano che i militari procedevano a velocità ridotta, mentre l’auto in fuga violava limiti, semafori e segnaletica, mettendo a rischio chiunque si trovasse sulla strada.La corsa è proseguita su via Nonantolana, dove il conducente ha superato le auto ferme al rosso e ha imboccato contromano la corsia opposta, impegnando l’incrocio senza rallentare.

Lo schianto e la vittima


L’impatto frontale con una Lancia Y proveniente da strada Albareto è stato devastante.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
A bordo c’erano la conducente, una donna di 59 anni, e la madre 89enne, seduta sul lato passeggero. L’Alfa ha terminato la sua corsa contro la saracinesca di un’attività commerciale, dopo avere divelto i paletti metallici, a protezione sia del marciapiede, sia dell'attività commerciale, mentre la Lancia è rimasta al centro della carreggiata.Le pattuglie sono arrivate pochi istanti dopo: un equipaggio ha soccorso le due donne, mentre l’altro ha inseguito i quattro giovani fuggiti a piedi. Tre di loro — il conducente e due minorenni — sono stati bloccati. Il quarto è ancora ricercato. L’anziana, trasportata all’ospedale di Baggiovara, è deceduta poco dopo.Il ventenne alla guida, privo di patente e al volante di un’auto senza copertura assicurativa, è stato arrestato e trasferito al carcere Sant’Anna su disposizione della Procura di Modena. I due minorenni fermati sono stati affidati alle famiglie. Le ricerche del quarto passeggero proseguono.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Anziana morta travolta da un'auto di criminali inseguita dai carabinieri: 'Cordoglio alla famiglia'

Anziana morta travolta da un'auto di criminali inseguita dai carabinieri: 'Cordoglio alla famiglia'

Sottil: 'Il Modena più brutto, sbagliato tutto, chiedo scusa'

Sottil: 'Il Modena più brutto, sbagliato tutto, chiedo scusa'

Modena, inseguimento finisce in tragedia, auto si scontra con una utilitaria: muore una donna

Modena, inseguimento finisce in tragedia, auto si scontra con una utilitaria: muore una donna

Difensore civico, Platis (Fi): ‘Il sistema Modena vuole rieleggere la stessa persona ancora una volta'

Difensore civico, Platis (Fi): ‘Il sistema Modena vuole rieleggere la stessa persona ancora una volta'

Il peggior Modena della stagione battuto dal Padova 2-1

Il peggior Modena della stagione battuto dal Padova 2-1

Referendum giustizia, i civici a Modena si mobilitano per il sì

Referendum giustizia, i civici a Modena si mobilitano per il sì

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Castelfranco Emilia, tragico tamponamento in A1 nella notte: un morto e tre feriti

Castelfranco Emilia, tragico tamponamento in A1 nella notte: un morto e tre feriti

Modena, tentata rapina all'Esselunga: arrestato moldavo. Immediatamente rilasciato dal giudice

Modena, tentata rapina all'Esselunga: arrestato moldavo. Immediatamente rilasciato dal giudice

Scontro tra due camion in A22, caos chiusura ma nessun ferito

Scontro tra due camion in A22, caos chiusura ma nessun ferito

Modena, tentato furto in un negozio: denunciato 53enne tunisino

Modena, tentato furto in un negozio: denunciato 53enne tunisino