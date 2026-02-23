Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Formigine, esce di strada di notte: divelti i pali della ciclabile

Il veicolo coinvolto è stato infatti individuato nelle vicinanze del luogo del sinistro, consentendo così la piena identificazione del conducente

Incidente notturno in via Pascoli a Formigine. Un'auto è uscita di strada e ha divelto i pali della ciclabile che costeggia la careggiata. Danneggiata l’area all’altezza del civico 54, per un’estensione di circa 80 metri. Gli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi, hanno avviato le indagini che hanno permesso di rintracciare il responsabile in tempi brevissimi. Il veicolo coinvolto è stato infatti individuato nelle vicinanze del luogo del sinistro, consentendo così la piena identificazione del conducente.

Grazie al rapido accertamento dell'autore dell'incidente, le procedure per il risarcimento dei danni alle infrastrutture comunali saranno attivate direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del soggetto coinvolto.

