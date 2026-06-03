Maltempo a Castelfranco, 50mila euro per la messa in sicurezza del territorio

A seguito dell’ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha interessato la provincia di Modena, secondo lo stima provvisoria degli uffici i lavori ammontano a circa 50mila euro per l’esecuzione di lavori con la procedura di somma urgenza: le risorse saranno stanziate dalla Giunta con proprio atto per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di agibilità nelle aree colpite della Città. La ditta incaricata è già operativa dalla serata di ieri e sta intervenendo nelle situazioni che presentano maggiori criticità, con particolare attenzione alla rimozione di alberature, rami e materiali caduti a causa delle forti raffiche di vento e delle precipitazioni.
Le zone che hanno registrato i danni più significativi risultano essere il capoluogo - dove ieri sera è stata recintata una perpendicolare di Corso Martiri a causa della caduta di calcinacci da un tetto di un’abitazione privata -, Manzolino e Cavazzona, dove le criticità si sono concentrate prevalentemente nei parchi pubblici e nelle aree verdi. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e fruibilità degli spazi. Per quanto riguarda gli edifici scolastici, le verifiche effettuate non hanno evidenziato particolari problematiche strutturali.
‘Abbiamo deciso di intervenire immediatamente stanziando 50mila euro per affrontare le conseguenze del maltempo e ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza sul territorio - dichiara il Sindaco di Castelfranco Emilia -, che ieri è stato prontamente sorvegliato. Ringrazio le Forze dell’Ordine, i tecnici comunali, i volontari di Protezione Civile e tutti coloro che sono al lavoro da ieri sera per gestire le emergenze e limitare i disagi ai cittadini. La priorità è garantire la sicurezza delle persone e restituire quanto prima la piena fruibilità degli spazi pubblici’.