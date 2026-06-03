Maltempo a Castelfranco, 50mila euro per la messa in sicurezza del territorio

A seguito dell’ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha interessato la provincia di Modena, secondo lo stima provvisoria degli uffici i lavori ammontano a circa 50mila euro per l’esecuzione di lavori con la procedura di somma urgenza: le risorse saranno stanziate dalla Giunta con proprio atto per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di agibilità nelle aree colpite della Città. La ditta incaricata è già operativa dalla serata di ieri e sta intervenendo nelle situazioni che presentano maggiori criticità, con particolare attenzione alla rimozione di alberature, rami e materiali caduti a causa delle forti raffiche di vento e delle precipitazioni.

Le zone che hanno registrato i danni più significativi risultano essere il capoluogo - dove ieri sera è stata recintata una perpendicolare di Corso Martiri a causa della caduta di calcinacci da un tetto di un’abitazione privata -, Manzolino e Cavazzona, dove le criticità si sono concentrate prevalentemente nei parchi pubblici e nelle aree verdi. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e fruibilità degli spazi. Per quanto riguarda gli edifici scolastici, le verifiche effettuate non hanno evidenziato particolari problematiche strutturali.

Le scuole sono state oggetto di sopralluoghi e controlli tecnici per accertarne le condizioni di sicurezza e garantire il regolare svolgimento delle attività.

‘Abbiamo deciso di intervenire immediatamente stanziando 50mila euro per affrontare le conseguenze del maltempo e ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza sul territorio - dichiara il Sindaco di Castelfranco Emilia -, che ieri è stato prontamente sorvegliato. Ringrazio le Forze dell’Ordine, i tecnici comunali, i volontari di Protezione Civile e tutti coloro che sono al lavoro da ieri sera per gestire le emergenze e limitare i disagi ai cittadini. La priorità è garantire la sicurezza delle persone e restituire quanto prima la piena fruibilità degli spazi pubblici’.