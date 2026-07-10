Pavullo e Serramazzoni si preparano al Grande Motoraduno d’epoca: un viaggio tra motori, solidarietà e storia

Il fascino senza tempo dei motori d'epoca si appresta a conquistare l'Appennino modenese. Domenica 12 luglio 2026, Pavullo nel Frignano e Serramazzoni diventeranno la cornice ideale del 'Grande Motoraduno per Moto e Scooter d'Epoca', un appuntamento imperdibile per collezionisti, appassionati e curiosi del mondo delle due ruote storiche.L’evento è organizzato dall'Agenzia Adami in stretta collaborazione con il Moto Club Pedemontana e gode del patrocinio dei due Comuni montani. Non si tratterà di una semplice parata, ma di un vero e proprio tributo alla cultura motoristica del territorio, arricchito da un profondo spirito di solidarietà e da un importante focus culturale.

Il sipario si alzerà alle ore 08:30 nel centro storico di Pavullo, precisamente in Via Giardini. Qui, fino alle 10:15, si terranno le operazioni di accoglienza dei partecipanti e il '1° Concorso di Eleganza', un momento speciale istituito per ricordare l’amico Alfio. I mezzi, veri e propri gioielli di meccanica e design del passato, si mostreranno al pubblico in tutta la loro bellezza.Alle 10:30 si accenderanno i motori per la motopasseggiata: un percorso panoramico di circa 40 chilometri che si snoderà tra le curve e i paesaggi suggestivi dell'Appennino.La prima tappa è prevista per le 11:30 nel centro storico di Serramazzoni, dove i veicoli resteranno esposti per un’ora, mentre per tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo collettivo.

Il rientro a Pavullo è fissato per le 12:40. Dopo una nuova esposizione statica dei mezzi nelle vie del centro, l'attenzione si sposterà sulla solidarietà con il pranzo di beneficenza curato da ASEOP (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica), un'occasione per unire la passione dei motori al supporto di una nobile causa.Dopo i saluti di rito delle ore 16:00, la giornata non si concluderà del tutto. Alle ore 18:00, la Sala Consiliare del Comune di Pavullo ospiterà infatti un importante momento divulgativo: la conferenza '250 anni della Via Giardini', curata dall’Accademia 'Lo Scoltenna', che ripercorrerà la storia della fondamentale arteria stradale che unisce il territorio.