Guida senza casco, mezzi irregolari: controlli rafforzati sulle strade in Area nord

La Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord intensifica le verifiche su strada: oltre alle irregolarità sui nuovi dispositivi di mobilità, accertate 48 mancate revisioni, 17 veicoli senza assicurazione, cinque sospensioni di patente per uso del cellulare e tre mezzi sequestrati trovati ancora in circolazione.



La stretta della Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord si concentra da subito sulle violazioni più gravi: mancato uso del casco, guida da parte di minori di 14 anni, trasporto improprio di persone e oggetti e circolazione senza il contrassegno identificativo obbligatorio. Sono queste le infrazioni principali emerse nei controlli dedicati ai monopattini elettrici e alle e‑bike, sempre più diffusi lungo la rete ciclabile dell’Area Nord.Nelle ultime due settimane gli agenti hanno contestato 22 violazioni legate ai nuovi dispositivi di mobilità, nell’ambito di una campagna che punta a un uso consapevole e rispettoso delle norme.

Parallelamente, sono stati intensificati i controlli contro la distrazione al volante: cinque automobilisti sono stati sanzionati con sospensione della patente per uso del telefono durante la guida, mentre altri due hanno subito la sospensione breve legata alla perdita di punti.I posti di controllo hanno inoltre portato alla luce numerose irregolarità amministrative: 48 sanzioni per mancata revisione e 17 per circolazione senza assicurazione. Gli agenti hanno fermato tre veicoli già sottoposti a sequestro e successivamente confiscati, oltre a individuare un mezzo che circolava con una copertura assicurativa falsa, episodio che ha richiesto ulteriori accertamenti.Con l’aggiornamento delle norme ministeriali, sono ripartiti i controlli con rilevatori mobili di velocità nei territori di San Prospero e Medolla. L’attività sarà estesa nelle prossime settimane a tutti i Comuni dell’Unione, accompagnando l’intero periodo estivo.