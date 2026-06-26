'Il bidoncino lasciato un giorno da multare, l'auto senza targa da mesi da lasciare'
Dopo la vicenda della sanzione da 127,13 euro elevata per un contenitore dei rifiuti lasciato dopo la raccolta, il caso di un'auto segnalata ma ignorata riaccende la discussione
26 giugno 2026 alle 15:30
2 minuti di lettura
'In via Malatesta, a Spilamberto, è presente da mesi una vettura priva di targhe, ferma su area pubblica e in evidente stato di abbandono. La situazione è stata segnalata direttamente al Sindaco attraverso i social network. La risposta ricevuta è stata che il caso sarebbe già stato segnalato alla Polizia Locale. Dopo il caso della sanzione ad un cittadino, multato per avere dimenticato sulla strada il bidoncino utilizzato per la raccolta differenziata dopo il passaggio di Hera, un utente scrive alla redazione per segnalare un altro caso, apparentemente paradossale, se messo in relazione al primo. 'Se un contenitore regolarmente identificato tramite codice Hera può essere individuato, fotografato e sanzionato nel giro di pochi giorni con una multa superiore a 127 euro, come è possibile che una situazione ben più evidente e visibile, presente da mesi sulla pubblica via, non abbia ancora trovato soluzione? Forse bisogna chiamare HERA per il ritiro materiali ingombranti, ironizza il cittadino, o fa parte del “tutoraggio” decantato dal sindaco?' Si chiede il cittadino.
'Non si tratta di polemizzare gratuitamente. Si tratta di comprendere quali siano le priorità nell’impiego delle risorse pubbliche.
Da un lato assistiamo a controlli capillari che colpiscono cittadini che partecipano alla raccolta differenziata e che possono incorrere in una dimenticanza, dall’altro lato permane una situazione che molti residenti considerano una forma di degrado urbano e che interessa uno spazio pubblico da lungo tempo. Nessuno chiede favoritismi o eccezioni. Si chiede semplicemente coerenza. Se il decoro urbano rappresenta davvero la priorità richiamata dall’amministrazione, allora dovrebbe esserlo in ogni situazione e non soltanto quando si tratta di elevare sanzioni. I cittadini hanno il diritto di sapere quali siano i tempi previsti per la rimozione del veicolo e quali azioni siano state concretamente intraprese fino ad oggi. La credibilità delle istituzioni - conclude il cittadino di Spilamberto nella segnalazione firmata che ha espressamente richiesto di rimanere anonimo - si misura anche dalla capacità di intervenire con la stessa determinazione su tutte le forme di degrado, non soltanto su quelle che producono verbali e sanzioni'.
Gianni Galeotti
Giornalista
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...
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