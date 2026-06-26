Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Il bidoncino lasciato un giorno da multare, l'auto senza targa da mesi da lasciare'

'Il bidoncino lasciato un giorno da multare, l'auto senza targa da mesi da lasciare'

Dopo la vicenda della sanzione da 127,13 euro elevata per un contenitore dei rifiuti lasciato dopo la raccolta, il caso di un'auto segnalata ma ignorata riaccende la discussione

2 minuti di lettura
'In via Malatesta, a Spilamberto, è presente da mesi una vettura priva di targhe, ferma su area pubblica e in evidente stato di abbandono.
La situazione è stata segnalata direttamente al Sindaco attraverso i social network. La risposta ricevuta è stata che il caso sarebbe già stato segnalato alla Polizia Locale. Dopo il caso della sanzione ad un cittadino, multato per avere dimenticato sulla strada il bidoncino utilizzato per la raccolta differenziata dopo il passaggio di Hera, un utente scrive alla redazione per segnalare un altro caso, apparentemente paradossale, se messo in relazione al primo. 'Se un contenitore regolarmente identificato tramite codice Hera può essere individuato, fotografato e sanzionato nel giro di pochi giorni con una multa superiore a 127 euro, come è possibile che una situazione ben più evidente e visibile, presente da mesi sulla pubblica via, non abbia ancora trovato soluzione? Forse bisogna chiamare HERA per il ritiro materiali ingombranti, ironizza il cittadino, o fa parte del “tutoraggio” decantato dal sindaco?' Si chiede il cittadino.

'Non si tratta di polemizzare gratuitamente. Si tratta di comprendere quali siano le priorità nell’impiego delle risorse pubbliche.
Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Da un lato assistiamo a controlli capillari che colpiscono cittadini che partecipano alla raccolta differenziata e che possono incorrere in una dimenticanza, dall’altro lato permane una situazione che molti residenti considerano una forma di degrado urbano e che interessa uno spazio pubblico da lungo tempo. Nessuno chiede favoritismi o eccezioni. Si chiede semplicemente coerenza. Se il decoro urbano rappresenta davvero la priorità richiamata dall’amministrazione, allora dovrebbe esserlo in ogni situazione e non soltanto quando si tratta di elevare sanzioni. I cittadini hanno il diritto di sapere quali siano i tempi previsti per la rimozione del veicolo e quali azioni siano state concretamente intraprese fino ad oggi. La credibilità delle istituzioni - conclude il cittadino di Spilamberto nella segnalazione firmata che ha espressamente richiesto di rimanere anonimo - si misura anche dalla capacità di intervenire con la stessa determinazione su tutte le forme di degrado, non soltanto su quelle che producono verbali e sanzioni'.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, controlli ad auto in transito: tre patenti ritirate in una sera

Modena, controlli ad auto in transito: tre patenti ritirate in una sera

Lascia fuori il bidoncino dopo la raccolta: multa da 127 euro

Lascia fuori il bidoncino dopo la raccolta: multa da 127 euro

Spilamberto: tragico schianto tra tre mezzi, un morto

Spilamberto: tragico schianto tra tre mezzi, un morto

Individuati e sequestrati 81 fusti di rifiuti speciali tessili: due persone denunciate

Individuati e sequestrati 81 fusti di rifiuti speciali tessili: due persone denunciate

Bomporto e Bastiglia: parte a ricognizione sui conferimenti di rifiuti

Bomporto e Bastiglia: parte a ricognizione sui conferimenti di rifiuti

Spilamberto, tunisino aggredisce i carabinieri: bloccato con lo spray urticante

Spilamberto, tunisino aggredisce i carabinieri: bloccato con lo spray urticante

Spazio ADV dedicata a Ma che ti fumi? Sfumati!
Articoli più Letti Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Articoli Recenti Amianto nel terreno, dopo 8 mesi di stop riprendono i lavori alla scuola Anna Frank di Castelvetro

Amianto nel terreno, dopo 8 mesi di stop riprendono i lavori alla scuola Anna Frank di Castelvetro

Maranello, si fingono carabinieri per sottrarre oro a un’anziana, arrestati due napoletani

Maranello, si fingono carabinieri per sottrarre oro a un’anziana, arrestati due napoletani

Castelfranco, salva una bimba in piscina: premiato bagnino 26enne

Castelfranco, salva una bimba in piscina: premiato bagnino 26enne

I nove sindaci della Bassa: 'Il pronto soccorso di Mirandola non è in discussione'

I nove sindaci della Bassa: 'Il pronto soccorso di Mirandola non è in discussione'