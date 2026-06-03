Comprensorio ceramico, marocchino fermato con una mazza da baseball di ferro

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno denunciato un 31enne marocchino, residente nel comprensorio ceramico, controllato nel corso di un servizio serale e trovato in possesso, all’interno dell’autovettura utilizzata, di una mazza da baseball in metallo lunga circa cinquanta centimetri, custodita senza alcun giustificato motivo. L’oggetto, considerato atto ad offendere, è stato sottoposto a sequestro.