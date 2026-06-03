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Comprensorio ceramico, marocchino fermato con una mazza da baseball di ferro

Comprensorio ceramico, marocchino fermato con una mazza da baseball di ferro

L’oggetto, considerato atto ad offendere, è stato sottoposto a sequestro

1 minuto di lettura

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno denunciato un 31enne marocchino, residente nel comprensorio ceramico, controllato nel corso di un servizio serale e trovato in possesso, all’interno dell’autovettura utilizzata, di una mazza da baseball in metallo lunga circa cinquanta centimetri, custodita senza alcun giustificato motivo. L’oggetto, considerato atto ad offendere, è stato sottoposto a sequestro.

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