Nei giorni scorsi i carabinieri hanno denunciato un 31enne marocchino, residente nel comprensorio ceramico, controllato nel corso di un servizio serale e trovato in possesso, all’interno dell’autovettura utilizzata, di una mazza da baseball in metallo lunga circa cinquanta centimetri, custodita senza alcun giustificato motivo. L’oggetto, considerato atto ad offendere, è stato sottoposto a sequestro.
Comprensorio ceramico, marocchino fermato con una mazza da baseball di ferro
L’oggetto, considerato atto ad offendere, è stato sottoposto a sequestro
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena
Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato
Prignano piange l'ex assessore Michela Aguzzoli, deceduta dopo una lunga malattia a 37 anni
Elezioni a Vignola: Pasini (cdx) fa il pieno di voti e sfiora il 48%, ma sarà ballottaggio con la MuratoriArticoli Recenti
Temporali sferzano la provincia: alberi sradicati, strade bloccate e danni all'agricoltura
Carpi, il Kaki giapponese sopravvissuto alla bomba atomica del 1945
2 giugno, la festa della Repubblica nei comuni della provincia di Modena
Ballottaggio a Vignola, l’Anpi: ‘Scegliere chi si dichiara apertamente antifascista’