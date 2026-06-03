Castelfranco, operaio si infortuna sul tetto del Duomo: salvato

Oggi alle 18:50 le squadre dei vigili del fuoco sono allertate per un operaio infortunatosi sul tetto del Duomo di Castelfranco Emilia in via Don Luigi Crespellani, mentre effettuava alcuni lavori di manutenzione.

Grazie alla rapidità e alla precisione delle manovre, l'operaio è stato messo in sicurezza, adagiato su una barella specifica e calato a terra per essere consegnato alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza.

Per garantire la sicurezza dell'area delle operazioni e gestire la viabilità stradale in via Crespellani e nelle zone limitrofe, è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale. L'intervento si è concluso con successo e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza