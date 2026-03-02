Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, il Maranello supera in dieci la Sanmichelese. Tutti i tabellini

Promozione, il Maranello supera in dieci la Sanmichelese. Tutti i tabellini

Pari per Solierese, Medolla San Felice e Montombraro. Ko per Sammartinese e United Carpi


Il Maranello conquista una preziosissima vittoria in chiave salvezza, nonostante l’inferiorità numerica. Dopo dieci minuti il Maranello si rende pericoloso con Marverti, con la SanMichelese che si salva sulla riga. Al 20’ Notari si gira bene in area, ma Khalfaoui para. Al 28’ è ancora Marverti ad andare vicino al gol, ma Schiuma risponde presente. Al 42’ Alicchi ci prova dalla distanza con un bel tiro al volo, ma Khalfaoui si tuffa e blocca. In avvio di ripresa il Maranello si fa pericolosissimo: Totaro crossa bene per Capasso che, di testa, trova la porta; Schiuma respinge, la palla finisce sui piedi di Zagari che però, da pochi passi, calcia con forza contro la traversa. Pochi minuti dopo è ancora Zagari a provarci al volo da distanza ravvicinata, ma conclude fuori. Al 65’ Peddis calcia bene dal limite, con il pallone che termina di poco a lato. Al 67’ Totaro batte un corner preciso e Schiavone va vicino al gol di testa. Il Maranello resta pericoloso anche al 73’, nonostante l’inferiorità numerica, con Restilli che calcia dal limite sfiorando la traversa.
Al 91’ si sblocca il risultato: Baafi crossa in area su calcio piazzato, Schiavone controlla al volo di destro e, di sinistro, insacca la rete del vantaggio che regala una meritata vittoria ai ragazzi di Tosi.

I tabellini

Maranello-Sanmichelese 1-0

Rete: 46' st Schiavone

MARANELLO: Khalfaoui, Tognin, Orlandi, Canalini (15' st Galli), Marverti, Evangelisti, Zagari (30' st Guidetti), Restilli (40' st Annovi), Schiavone, Totaro (25' st Riva), Capasso (15' st Baafi). A disp.: Mazzetti, Dello Preite, Seghizzi, Damiano. All.: Tosi.

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong (15' pt Ferrari), Farina (30' st Doku), Alicchi, Rafrari (1' st Tardini), Notari, Manzini, Peddis. A disp.: Paganelli, Spezzani, Gorzanelli, Teneggi, Geti. All.: Azzurro.

Arbitro: Zoffoli di Cesena

Note: ammoniti Evangelisti, Merli, Orlandi, Capasso, Totaro, Tardini; espulso Orlandi (M) al 25' st per doppia ammonizione.


Baiso Secchia-Montombraro 1-1

Reti: 28' pt Barozzi (B), 39' pt su rig. Pappalardo (M)

BAISO SECCHIA: Rosa, Pavarini, Silvestri, Viviroli (14' st Gazzotti), Ruopolo, Paglia, Ghirelli (14' st Benassi), Bertolani (34' st Caselli), Pederzini (30' st Briselli), Caputo (34' st Banzi), Barozzi. A disp.: Brevini, Morselli, Casini, Ovi. All.: Baroni.

MONTOMBRARO: Cinelli, Fiorillo, Sighinolfi, Fusco, Borri, Corroppoli, Allegra (1' st Cinquegrano), Baldelli (40' st Dosi), Cussini (9' st Ferri), Pittalis (24' st Caniato), Pappalardo (24' st Florini). A disp.: Guerrieri, Hinek, Dardi. All.: Bernabei.

Arbitro: Hlovyak di Bologna

Note: ammoniti Pavarini, Bertolani, Benassi, Pappalardo.

La Pieve Nonantola-Riese 1-2

Reti: 26' pt Sghedoni (L), 45' pt Mazzoli (R), 21' st su rig.
Fontanesi (R)

LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Belfakir, Timperio, Sghedoni, Casarano, Sharaf, Montorsi (37' st Iazzetta), Cheli, Cataldo (21' st Boriani), Pellegrino (41' st Migliaccio). A disp.: Borghi, Pepe, Traversi, Monari, Porto, Gilli. All.: Barbi.

RIESE: Benati, Cuoghi, Incerti, Borghi (28' st Teocoli), Bonora, Marastoni, Posponi (1' st Mussini), Prandi, Fontanesi (43' st Pirondi), Mazzoli, Fall (35' st Leonardi). A disp.: Codeluppi, Carra, Manicardi, Malvezzi, Di Stasio. All.: Pavesi.

Arbitro: Isacco di Bologna

Note: ammoniti Sharaf, Marastoni, Incerti, Cheli, Tudini Bellei, mister Barbi, Sghedoni.

Medolla San Felice-Virtus Camposanto 1-1

Reti: 14' pt Sentieri (M), 31' pt aut. Trajkovic (C)

MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Pastorelli (36' st Malavasi), Saracino, Hoxha, Sentieri, Vanga, Serroukh (27' st Tecku), Trajkovic (13' st Covili), Guidone, Franco, Djwomo. A disp.: Maccarinelli, Benassi, Bagni, Leozappa, Atti, Bugneac. All.: Semeraro V.

VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Diozzi, Cicero (23' st Natali), Mensah, Pjolla, Malavasi, Grazia A., Mogavero (28' st Acanfora), Ofosu (44' st Momodu), Stabellini (28' st Ndrejaj), Denteh. A disp.: Grazia G., Rampazzi, Vitiello, Borellini, Gualdi, Gripshi. All.: Luppi.

Arbitro: Saragoni di Bologna

Note: ammoniti Sentieri, Serroukh, Atti (dalla panchina)

Sammartinese-Castellarano 0-1 giocata il 28/02

Rete: 16' pt Bettelli

SAMMARTINESE: Falavigna, Barbieri, Berselli (15' st Turri), Carnevali, Re, Bega, Acanfora (31' st Sula), Torlai (19' st Valentini), Bianchini (15' st Salsi), Ametta (8' st Lecce), Montipò.
A disp.: Mantovan, Malaguti, Coghi, Singh. All.: Paterlini

CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani, Cavazzoli, Cani, Borghi, Piscopo, Saccani, Travagliati (38' st Belfasti), Turci (31' st Valentini), Bettelli. A disp.: Peddis, Dakoli, Valestri, Lusoli. All.: Lodi Rizzini

Arbitro: Manzitti di Modena

Note: ammoniti Acanfora, Torlai, Salsi, Cavazzoli, Piscopo.

Sporting Scandiano-Solierese 2-2

Reti: 18' pt, 48' st Mecorropaj (So), 43' pt Pederzoli (Sp), 38' st Barbieri (Sp)

SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Valestri, Duci, Romani (25' st Mohamed), Pederzoli, Muratori, Giorgi, Leoncelli, Corbelli, Bottazzi (37' st Ferrari M.), Barbieri (46' st Strozzi). A disp.: Del Rio, Lasagni, Rinaldini, Saetti, Gilioli, Saetti Baraldi. All.: Galantini.

SOLIERESE: Tosi, Lazzaretti, Gianelli (1' st Bozzani), Marani, Boschetti, Mecorropaj, Dapoto, Vaccari, Caselli (20' st D’Ambrosio), Feninno, Tagliavini (46' st Bartolomeo). A disp.: Prejmerean, Ravo, Schirmo, De Matteis, Ronchetti. All.: Greco.

Arbitro: Tirri di Ferrara

Note: spettatori 150 circa; ammoniti Duci, Pederzoli, Giorgi, Barbieri, Ferrari M., Marani; recupero 2', 5'.

United Carpi-Casalgrande 0-1

Rete: 39' pt Hoxha

UNITED CARPI: Chiossi, Gazzini, Kundome, Mora (35' st Vezzani), Cavallini (29' st Pellacani), Cinelli (12' st Crispino), Garlappi, Mebelli (1' st Baraldi), Kolaveri, Nadiri (12' st Malagoli), Amura. A disp.: Benetti, Amedei, Paramatti, Gianasi. All.: Gilioli.

CASALGRANDE: Moscardini, Pezzi, Palladini, Strozzi, Fornari, Pacella (24' pt Pigoni), Bonicelli (23' st Grignani), Sekyere, Di Costanzo, Xhuvelaj, Hoxha. A disp.: Cammarota, Veroni, Lentini, Galletta, Manfredonia. All.: La Monica.

Arbitro: Berardo di Bologna

Note: ammoniti Garlappi, Amura, Moscardini, Grignani, Di Costanzo.

Virtus Correggio-Masone 0-0

VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Bottoni, Carretti, Pederzoli, Bizzarri, Casarini, Davoli M., Parisi (30' st Ferrari), Davitti, Zito, Benevelli (20' st Davoli F.). A disp.: Morgotti, Barbieri, Aveni, Riccò, Davoli D. All.: Carretti.

MASONE: Giaroli, Acquah, Valmori, Burani, Pozzi, Zagnoli, Carrera (21' st Bonacini D.), Tascedda (45' st Paoli), Jocic (35' st Campaniello S.), Mohmoh, Campaniello N. (32' st Campani). A disp.: Catellani, Omari, Ventura, Meyong, Melioli. All.: Fosco.

Arbitro: Cavallari di Finale Emilia

Note: ammoniti Carretti, Parisi, Tascedda.

Matteo Pierotti

