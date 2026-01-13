Atletica: parte bene il 2026 de La Fratellanza

Parma, Canovi vince nel lungo

Le altre gare

Due giornate intense di gara nell’impianto Indoor di via Piazza, con il sabato dedicato ai più giovani e la domenica ai ‘grandi’. Partendo proprio da quest’ultima giornata nei 60 piani è salito in cattedra Andrei Zlatan confermando le ottime impressioni di fine 2025 e imponendosi con una batteria e una finale quasi identiche con i crono rispettivamente di 6”68 e 6”67. Podio tutto targato Fratellanza con la new entry, classe 2005, Egidio Maria Fregni al secondo posto in 6”84 e Freider Fornasari al terzo in 6”88. Terzo posto nella finale 2 per Alessandro Trotto, arrivato dalla Virtus Bologna e all’esordio nella categoria Promesse, con il tempo di 6”90, mentre non ha preso il via in questa gara Massimiliano Vandelli, altro volto nuovo, dopo il 6”97 in batteria. Negli ostacoli Juniores in luce Filippo Virdis, secondo in finale con il tempo di 8”15, mentre tra gli Allievi esordio con vittoria per Daniel Milo in 8”32. Quinto, invece, in 8”64 Yusufu Bellei.Al femminile, invece, esordisce con un terzo posto tra le Junior Rita Manfredini che nei 60 ostacoli firma il tempo di 8”78, mentre tra le Allieve Sara Barbieri è undicesima in 9”72.In pedana, infine anche le saltatrici in alto con miglior risultato per i colori gialloblù quello di Anna Bondi quarta con 1,56 metri.Sabato, invece, dedicato ai giovani come detto e tra i Cadetti è doppietta targata Fratellanza nei 60 piani con il successo di Georgi Markov davanti a Thomas Boja rispettivamente in 7”47 e 7”57. Al femminile, invece, seconda Alice Cuoghi con 8”35 nella Finale 2. Tra le barriere al maschile vince il toscano Francesco Innocenti in 8”64 seguito da un terzetto gialloblù formato da Ettore Riccò, Alessandro Tosatti e ancora Georgi Markov rispettivamente in 8”95, 9”28 e 9”53. Nella gara in rosa, invece, seconda con 9”61 Ilaria Cuoghi.Scendendo alla categoria Ragazzi quarto posto per Saverio Paolo Amendola nella prova piana in 8”85 e sesto per Martina Guazzaloca in 9”30 al femminile. Tra gli ostacoli è quinto Davide Vecchi in 10”87.Fratellanza in gara anche a Parma, ma solo nella giornata di sabato, al Trofeo Artcafè e a festeggiare è stata la velocista Viola Canovi all’esordio tra le Junior. Per lei, però, la vittoria è arrivata nel salto in lungo con la misura di 5,73 metri.Altro podio di giornata il terzo posto di Edoardo Damiani nell’asta con 4,20 metri, mentre quinti si sono piazzati Edoardo Baffa nel lungo uomini con 6,16 metri e Aymen Fontana di nuovo nell’asta con 4,05.Primissime prese di contatto per gli atleti gialloblù anche nell’impianto di Ancona che, tradizionalmente, ospita ogni anno tutte le rassegne tricolori Indoor nel mese di febbraio. In gara Melissa Turchi nei 60 piani dove si è piazzata quinta in 7”62 migliorando il 7”67 della batteria. Sesta, invece, Gloria Dradi nell’asta con la misura di 3,30 metri.Infine Padova che ha visto protagonisti due dei Master gialloblù storicamente più titolati nel mezzofondo e in questa occasione nei 1500 vale a dire Gian Carlo Bonfiglioli, SM55, che ha chiuso in 4'33”35 e Alessandro Bianchi, SM50, autore di un tempo di 4'49”02.In gara anche una rappresentanza della marcia al femminile con miglior risultato quello di Lisa Montanari, tredicesima in 15'53”94. Assieme a lei la Junior Alessandra Cioni e l’Allieva Martina Lugli, tutte in gara sui 3000 metri che vedevano sfidarsi atlete di ogni età.Nella foto, l'arrivo della finale femminile