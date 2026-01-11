Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza: il Brescello sbaglia un rigore all'87', il Terre di Castelli si salva

Il match point lo ha la Brescello Piccardo ma Fanti dal dischetto non è freddo e spreca tutto

Il match point lo ha la Brescello Piccardo ma Fanti dal dischetto non è freddo e spreca tutto. Finisce così 0-0 la sfida tra Terre di Castelli, che continua la striscia positiva, e il Brescello. Al 2’ Mastaj, servito in area, da buona posizione il numero 11 spreca tutto. Al 16’, dagli sviluppi di un angolo, riceve palla Tzvetkov al centro dell’area. Il numero 9 si gira e calcia, palla che si stampa sulla parte alta della traversa. Al 30’ Mastaj si coordina bene e prova una funambolica rovesciata: palla alta sopra la traversa. Al 37’ scappa Mastaj sulla destra, cross basso che attraversa tutta l’area, palla Truffelli che calcia debolmente. Ripresa. Al 23’ punizione di Esposito, tiro centrale bloccato da Giaroli. Al 27’ ci Prova Fanti da metà campo vedendo Gibertini fuori dai pali: il portiere è attento

e blocca in due tempi. Al 42’ Truffelli viene atterrato in area, rigore molto contestato, dal dischetto si presenta Fanti che calcia troppo angolato e la palla termina a lato. Al 44’ Fanti, servito in area, al momento del tiro perde l’attimo e viene anticipato da Dembacaj.

Il tabellino

TERRE DI CASTELLI-BRESCELLO PICCARDO 0-0

TERRE DI CASTELLI:Gibertini, Gigli ( 23’st Zironi),Barbolini, Bruno, Tzetkov, Esposito (32’st Corsi),Palmiero, Nait Janane (8’st Carrozza), Dembacaj, Vezzani, Giordano. A disp.:Venturelli, Ceccarelli, Azzi, Guidotti, Masoch, Mondani. All.Cattani

BRESCELLO PICCARDO:Giaroli, Zaccariello, Brevini, Iodice, De Luca, Contini, Bouhali, Fomov, Mastaj, Binini (25’st Fanti),Truffelli. A disp.: Aimi, Gianferrari, Marmiroli, Bicaku, Carra, Rossi, Osemwingie, Notari. All.Fontana

ARBITRO: Astorri di Piacenza

NOTE: Ammoniti: Barbolini, Cattani, Bruno, Iodice. Recupero:1’pt;3’st.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

