Rugby: l'avversario non si presenta il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

La causa dell'assenza sarebbe da attribuire agli ammanchi in organico. Ma sul campo di gara squadra e arbitro hanno dovuto attendere mezz'ora prima di chiudere

Si chiude senza giocare il 2025 del Giacobazzi Modena. Nell’ultimo turno dell’anno solare, il Rugby Noceto, avversario di giornata dei biancoverdeblù, non si è presentato a Collegarola, complice le tante assenze in organico. Alle 15, mezz’ora dopo l’inizio stabilito del match, la direttrice di gara Beatrice Smussi ha chiuso la pratica, mandando negli spogliatoi il Modena, unica squadra in campo. In settimana toccherà al giudice sportivo decidere l’esito dell’incontro.


Termina così un 2025 indimenticabile, che ha regalato al Giacobazzi e ai suoi tifosi la gioia del ritorno in serie A. Il XV di coach Guareschi tornerà in campo nel nuovo anno domenica 11 gennaio, nella gara valida per il 7° turno del girone di andata, in casa del Rugby Milano.

   

Serie A, girone 2 – risultati 6° turno: Stade Valdotain-Amatori Union Rugby Milano 34-30 (5-1), Cus Milano-Alghero 33-33 (3-3), Rugby Parma-Rugby Milano, Lecco-Piacenza 6-24 (0-5), Giacobazzi Modena-Noceto n.d.

Classifica: Parma, Piacenza 28, Rugby Milano 21, Cus Milano 17, Amatori Alghero 11, Stade Valdotain, Lecco 9, Giacobazzi M0dena, Amatori Union Rugby Milano 7, Noceto 3.

Prossima giornata – 7° turno (11 gennaio 2026): Noceto-Stade Valdotain, Alghero-Lecco, Amatori Union Rugby Milano-Cus Milano, Rugby Milano-Giacobazzi Modena, Piacenza-Parma.


