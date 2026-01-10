Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

'Ha praticato la disciplina per più di 60 anni e da 57 portava avanti il progetto della Geesink Modena'

Lutto nel mondo dello sport modenese: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni.

'Il maestro Giuliano Gibertoni da sempre è stato uomo di judo. Il suo esempio, la sua passione, la sua determinazione rimarranno sempre scolpiti nella storia dello sport modenese ed emiliano'.

Con queste parole il sindaco di Modena Massimo Mezzetti lo ricorda.

'Gibertoni ha praticato la disciplina per più di 60 anni – prosegue Mezzetti – e da 57 portava avanti il progetto della Geesink Modena, storica società emiliana che oltre che essere una palestra di proprietà, ha sfornato atleti azzurri. In qualità di socio fondatore e tecnico di judo ha portato la società e i suoi atleti ai vertici italiani ed internazionali. E gli allievi di Gibertoni, a loro volta, hanno poi aperto palestre e sviluppato il judo che hanno appreso da lui. Fino al 2016 Gibertoni è inoltre stato anche vicepresidente del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna della Federazione italiana di judo'.

L’assessore Andrea Bortolamasi lo definisce come 'un pioniere nella promozione dello sport, in particolare modo del judo. Una storia, la sua, che si è intrecciata con la storia dello sport nella nostra città, fatta di impegno, passione e dedizione per la diffusione e la promozione della pratica sportiva per tutti e tutte'.

