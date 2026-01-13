Serie D: Cittadella, ecco il giovane Crosariol

Il Cittadello ha ufficializzato l'acquisto di Daniel Crosariol, classe 2006, che entra a far parte della rosa della società di Via Delle Suore in questa seconda parte di stagione 2025/2026. Terzino - esterno destro, Crosariol è un profilo giovane e di prospettiva, cresciuto calcisticamente nel Sassuolo, prima di maturare ulteriori esperienze con Ravenna e Giulianova, dove ha militato fino al dicembre 2025. La società dà il benvenuto a Daniel e gli augura un percorso ricco di soddisfazioni con la maglia della Cittadella Vis Modena.

Intanto non si sa ancora l'entità dell'infortunio al ginocchio di Camara, che comunque dovrà rimanere fuori per il big match di domenica a San Damaso contro la capolista Lentigione.