Serie D, Cittadella: quattro giornate di stop a mister Gori per aver offeso l'arbitro

Il tecnico dei modenesi si è visto appioppare dal giudice della Serie D ben 4 giornate di squalifica per aver offeso l'arbitro

Davvero una squalifica pesante quella subita dell'allenatore della Cittadella Mattia Gori per l'espulsione nell'ultima partita giocata a Budrio contro la Pistoiese. Il tecnico dei modenesi si è visto appioppare dal giudice della Serie D ben 4 giornate di squalifica “per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del direttore di gara”. Quindi Gori dovrà seguire dalla tribuna la partita di domenica all'Allegretti di San Damaso (ore 14.30) contro la Correggese, gara valida per la prima di ritorno. Oltre a lui, non ci sarà nemmeno Dodaro squalificato per una giornata.

Serie D (domenica 4/1)

Sasso Marconi-Sangiuliano, Imolese-Pistoiese, Trop. Coriano-Tuttocuoio, Crema-Lentigione, Cittadella-Correggese, Trevigliese-Sant'Angelo, Rovato V.-Palazzolo, Pro Sesto-Progresso (6/1), Desenzano-Piacenza.

Piacenza

Il Piacenza, che alla seconda di ritorno ospiterà la Cittadella, aspetta l'apertura del mercato dei professionisti il 2 gennaio per formalizzare nero su bianco l’accordo con l’attaccante Francesco Manuzzi, che ha ottenuto il via libera dal Forlì per arrivare al Piacenza con la formula del prestito fino a giugno. Con oltre 90 gol nelle ultime 7 stagioni in Serie D e due promozioni in C con Alcione e Ravenna, rappresenta senza dubbio un messaggio importante che la società di via Gorra vuole mandare alle avversarie.

Allenatori

Non è stato un Natale sereno in casa Pistoiese.
Una delle principali rivali del Piacenza nella corsa in Serie D ha chiuso l’andata al quinto posto con 31 punti, a -7 dalla capolista Lentigione, dietro a Piacenza, Pro Sesto e Desenzano. Il club toscano ha così esonerato il tecnico Antonio Andreucci nella mattina di Santo Stefano - «vogliamo dare una scossa, nulla è ancora compromesso» sono state le parole del presidente Iori - e il ds Taibi ha deciso di affidare il nuovo corso al tecnico Cristiano Lucarelli, undici anni dopo la sua prima avventura proprio con la maglia arancione nella stagione 2014/2025, ma per l’ex bomber livornese rimane la prima avventura in Serie D.

Sempre nel girone D di Serie D, cambia anche la panchina del Sant’Angelo che affida la guida tecnica della prima squadra a Matteo Vullo (in passato ha guidato anche la Bobbiese), terzo e ultimo cambio nel girone del Piacenza è stato per la Pro Palazzolo (sesta a 28 punti) che ha promosso al timone Stefano Bono, già secondo nella precedente gestione.

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

