Serie D, Bertani (Cittadella Vis Modena): 'Potevamo vincere anche con un risultato più largo'
La società ha ufficializzato l'acquisto definitivo di Ousmane Camara, Rosario Diletto è stato ceduto definitivamente alla stessa Reggiana
07 gennaio 2026 alle 16:00
2 minuti di lettura
Mattia Gori ha scontato domenica la prima della 4 giornate di stop dopo il rosso rimediato con la Pistoiese e ha seguito dalla tribuna la partita vinta facilmente contro la Correggese. A commentare la gara in sala stampa c’era il vice Damiano Bertani: 'La prima gara dopo la sosta – le parole del vice allenatore – è sempre un’incognita ma la squadra sul campo ha dimostrato di aver gestito bene le due settimane che ci hanno portato dall’ultima gara del 2025 a questa. Possiamo dire di essere partiti bene, sia sotto il profilo della prestazione che del risultato. Abbiamo anche cambiato qualcosa a livello tattico'. Parlando del successo l’unica pecca che la Cittadella ha avuto è stata quella di non chiudere la gara dopo il 2-0 immediato, nonostante le tante occasioni create, errori sottoporta che avrebbero potuto rimettere in corsa la Correggese. 'Quello è stato l’unico neo della giornata – prosegue Bertani – in una gara giocata così bene. Quando l’avversario è così in difficoltà e subisce così tanto non può finire soltanto 2-0, se si vuole ambire ad alte posizioni di classifica non puoi regalare così tanto dal punto di vista della concretizzazione.
Abbiamo avuto dopo il 2-0 almeno 6 o 7 palle gol che andavano sfruttate meglio. Ma è davvero l’unico neo di una prova maiuscola per la quale vanno fatti i complimenti ai ragazzi'. La squadra biancazzurra ha anche dovuto fare a meno di Sabotic dopo 37’ per un problema al polpaccio, che verrà valutato nelle prossime ore, ben sostituito da Fort. 'La cosa più bella di questo gruppo – conclude Bertani – è che col mister siamo tranquilli nel fare la formazione, perché sappiamo che chiunque subentra e chiunque gioca magari dopo qualche gara in panchina avrà lo stesso rendimento di chi deve sostituire. È una cosa su cui possiamo mettere la mano sul fuoco'.
Mercato
Intanto la società ha ufficializzato l'acquisto definitivo di Ousmane Camara. Il calciatore, classe 2006, dopo un articolato iter burocratico che lo ha visto rientrare dal prestito alla Reggiana per poi trovare l’accordo per la rescissione consensuale con la società granata, ha sottoscritto un contratto con il Cittadella Vis Modena fino al 30 giugno 2027.Prosegue così il percorso di Ousmane con la maglia del Cittadella. Camara veste la maglia numero 14 del Cittadella da luglio 2025.
A nome di tutta la società, in bocca al lupo per il proseguo di questa splendida avventura insieme.Parallelamente Rosario Diletto è stato ceduto definitivamente alla stessa Reggiana.
