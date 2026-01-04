Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cittadella Vis Modena, l'anno inizia bene: 2-0 alla Correggese

Cittadella Vis Modena, l'anno inizia bene: 2-0 alla Correggese

Il 2026 del Cittadella Vis Modena si apre con il botto, l’evento che coincide con il ritorno della truppa di mister Gori a giocare sul manto erboso dell’Allegretti di San Damaso, vede la squadra di Modena battere per 2-0 la Correggese. Sabotic e soci hanno offerto una grande prestazione, convincente sul piano del gioco, dell’intensità e della fisicità. Tre punti assolutamente meritati per la formazione di casa. Prima della gara, è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della tragedia di Crans-Montana. La parola passa al campo, il Cittadella parte subito forte quando Morello viene innescato perfettamente sulla sinistra, entra in area e crossa in area per Arrondini, ex di turno, che a sua volta, di testa, insacca per il vantaggio della Cittadella.

Dopo circa dieci minuti, cambia il parziale a San Damaso, Cittadella - Correggese 1-0. Solo pochi minuti e ed arriva la rete del raddoppio di marca Citta: Boccaccini batte un fallo laterale sulla sinistra, questo diventa un cross a centro area, dove il primo ad intervenire e' Camara, che di sinistro indovina un rasoterra a fil di palo alla destra di Mantini, che non puo' reagire. 2-0 per Sabotic e soci.
Inizia la ripresa con la squadra di Domizzi che prova a reagire ma la squadra di casa tiene saldamente in mano il pallino del gioco. E' sempre la Cittadella che fa gioco, e sfiora la terza segnatura con Carretti che fa tutto bene in area, ma non gli riesce la conclusione. C'è gloria anche per Anino, portiere del Cittadella, che si dimostra attento e sicuro in alcune timide reazioni della Correggese. Fino a fine gara, è accademia. La partita finisce, Cittadella Vis Modena - Correggese 2-0.

Il tabellino

CITTADELLA VIS MODENA 2

CORREGGESE 0

Cittadella Vis Modena: Anino; Calanca (30’st Manzotti), Sabotic (36’pt Fort), Boccaccini, Carretti; Mandelli, Marchetti, Morello (40’st Sala), Camara (26’st Sardella); Caprioni, Arrondini (23’st Formato). A disposizione: Celenza, Teresi, Barozzini, Berziga. All. Bertani

Correggese: Mantini, Ghizzardi, Panizzi, Gualdi, Ferraresi, Carini (35’pt Errichiello), Taparelli (38’st Truzzi), Galli (11’st Barbuti), Saccà (25’st Lucatti), Siligardi, Manuzzi (30’st Squarzoni). A disposizione: Narduzzo, Giorgini, Piccolo, Calì. All. Domizzi

Arbitro: Tierno di Sala Consilina

Ammoniti: Calanca, Bertani, Carini, Ghizzardi, Manuzzi, Lucatti

Reti: 9’pt Arrondini, 15’pt Camara

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli.   

