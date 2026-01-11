Cittadella Vis Modena, buon pari col Piacenza

Il tabellino

Termina 1-1 la partita del Garilli di Piacenza, tra i biancorossi di casa ed il Cittadella Vis Modena. Padroni di casa subito in avanti e si rendono pericolosi dalle parti di Anino quando Putzolu ci prova, da posizione ravvicinata, ma la difesa del Cittadella allontana alla grande. Il Cittadella si fa vedere dalle parti di Ribero con un corner, Marchetti alla battuta, ma la palla viene gestita bene dai ragazzi di mister Franzini. Dopo pochi istanti, la squadra di Gori passa in vantaggio con Mattia Morello. L’attaccante batte Ribero con un bel tiro, così, cambia il parziale al “Garilli” di Piacenza, Piacenza - Cittadella Vis Modena 0-1. La gioia del gol dura solo pochi istanti, infatti il Piacenza segna il gol del pari con Campagna che, con un bel colpo di testa, batte Anino e ristabilisce la parità tra Piacenza e Cittadella, 1-1 il parziale. Il Cittadella può usufruire di un contropiede, la retroguardia Piacentina allontana alla grande. Palla in mezzo per il Citta, la sfera arriva a Boccaccini che prova la conclusione, tentativo che va ad impattarsi contro un difensore avversario. Bertin guadagna il fondo, cross in mezzo per Campagna, colpisce di testa ma la palla termina oltre la linea di fondo campo.Il primo tempo termina 1-1 tra Piacenza e Cittadella Vis Modena. Inizia la ripresa con il medesimo canovaccio della prima frazione. Il Piacenza ci prova con Martinelli che prova una conclusione dalla distanza, Anino si tuffa e devia la palla in corner. Fase di gara che vive di fiammate e ribaltamenti di fronte. Ci prova Mustacchio dalla media distanza, palla che termina in curva. Calcio d’angolo per il Piacenza, il Cittadella allontana bene. Termina la sfida al Garilli di Piacenza, tra i biancorossi ed il Cittadella, l’arbitro fischia tre volte e pone fine alla contesa con il risultato finale di 1-1.PIACENZA 1CITTADELLA VIS MODENA 1Piacenza: Ribero, Sbardella, Putzolu, D’Agostino (19’st Mustacchio), Martinelli, Lokipandize (39’pt Mazzaglia), Martinelli, Manuzzi (19’st Trombetta), Cabri (39’st Ciuffo), Poledri, Bertin, Campagna (47’st Bianchetti). A disposizione: Kolgecaj, Silva, Garnero, Sartorelli. All. FranziniCittadella Vis Modena: Anino; Carretti, Fort, Boccaccini, Calanca; Morello (39’st Sala), Marchetti (29’st Dodaro), Mandelli, Camara (12’st Sardella); Arrondini (30’st Formato), Caprioni (43’st Teresi). A disposizione: Celenza, Manzotti, Sabotic, Barozzini. All. BertaniArbitro: Papagno di Roma 2Ammoniti: Campagna, Carretti, Mandelli, DodaroReti: 13’pt Morello, 16’pt CampagnaNote: 2 minuti di recupero primo tempo, 4 minuti di recupero secondo tempo