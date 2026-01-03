Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie D, Cittadella domani a San Damaso con la Correggese

Serie D, Cittadella domani a San Damaso con la Correggese

'Gara complicata, la Correggese è una buona squadra e lo ha dimostrato nelle due partite che ha giocato contro di noi, in coppa e campionato'

1 minuto di lettura

Riparte domani (ore 14.30) la Serie D con la prima di ritorno. Il Cittadella Vis Modena, che torna finalmente all'Allegretti di San Damaso dopo la risemina del campo, ospita una Correggese già battuta all'andata nel finale. Si attende il pubblico delle grande occasioni visto che è una delle poche partite che si giocano oggi in Emilia Romagna.

'Gara complicata, la Correggese è una buona squadra e lo ha dimostrato nelle due partite che ha giocato contro di noi, in coppa e campionato. Noi comunque stiamo bene e abbiamo recuperato tutti i giocatori compreso Formato' - afferma mister Gori.

'Non sono abituato ad appellarmi alla sfortuna – sottolinea l’allenatore biancorosso Maurizio Domizzi – ma in questo caso non posso farne a meno: sul campo della Pro Sesto, gara disputata in piena emergenza soprattutto per quanto riguarda gli under, abbiamo fatto tutto bene, giocando la miglior partita in trasferta e alla fine è arrivata una sconfitta immeritata. Dobbiamo andare avanti, confidando nel recupero dei nostri giocatori acciaccati e in qualche colpo del mercato. Il Cittadella è una squadra costruita bene, molto fisica, forse poteva fare di più col suo potenziale, è comunque poco sotto la zona playoff, è una squadra forte e in casa ha avuto un alto rendimento conquistando 21 dei 28 punti fatti e segnando 15 gol su 21 totali. Ci sarà da battagliare'. Per quanto riguarda la formazione della Correggese, in dubbio Ghizzardi, Errichiello e Giorgini, mentre nei modenesi mancherà lo squalificato Dodaro.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Serie D, il Cittadella Vis Modena chiude l'anno con pareggio con la Pistoiese

Serie D, il Cittadella Vis Modena chiude l'anno con pareggio con la Pistoiese

Cittadella Vis Modena, trasferta amara: il Pro Palazzolo vince 2-1

Cittadella Vis Modena, trasferta amara: il Pro Palazzolo vince 2-1

Cittadella Vis Modena, netta vittoria contro il Sangiuliano City

Cittadella Vis Modena, netta vittoria contro il Sangiuliano City

Cittadella Vis Modena, grande festa al Mammut col sindaco Mezzetti e l'assessore Bortolamasi

Cittadella Vis Modena, grande festa al Mammut col sindaco Mezzetti e l'assessore Bortolamasi

Buon pari a Rovato per il Cittadella Vis Modena

Buon pari a Rovato per il Cittadella Vis Modena

Serie D, un altro attaccante per il Cittadella Vis Modena: ecco Arrondini

Serie D, un altro attaccante per il Cittadella Vis Modena: ecco Arrondini

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Allo Zelocchi con campo nuovo ripresi gli allenamenti del Modena, il 6 porte aperte ai tifosi

Allo Zelocchi con campo nuovo ripresi gli allenamenti del Modena, il 6 porte aperte ai tifosi

Ultimo scontro diretto della regular season per il Volley Modena, al PalaMadiba arriva Imola

Ultimo scontro diretto della regular season per il Volley Modena, al PalaMadiba arriva Imola

Pareggio tra Sassuolo e Parma, il derby emiliano finisce 1-1

Pareggio tra Sassuolo e Parma, il derby emiliano finisce 1-1

Schumacher compie 57 anni: gli auguri del sindaco Mezzetti

Schumacher compie 57 anni: gli auguri del sindaco Mezzetti