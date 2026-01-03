Serie D, Cittadella domani a San Damaso con la Correggese

Riparte domani (ore 14.30) la Serie D con la prima di ritorno. Il Cittadella Vis Modena, che torna finalmente all'Allegretti di San Damaso dopo la risemina del campo, ospita una Correggese già battuta all'andata nel finale. Si attende il pubblico delle grande occasioni visto che è una delle poche partite che si giocano oggi in Emilia Romagna.

'Gara complicata, la Correggese è una buona squadra e lo ha dimostrato nelle due partite che ha giocato contro di noi, in coppa e campionato. Noi comunque stiamo bene e abbiamo recuperato tutti i giocatori compreso Formato' - afferma mister Gori.

'Non sono abituato ad appellarmi alla sfortuna – sottolinea l’allenatore biancorosso Maurizio Domizzi – ma in questo caso non posso farne a meno: sul campo della Pro Sesto, gara disputata in piena emergenza soprattutto per quanto riguarda gli under, abbiamo fatto tutto bene, giocando la miglior partita in trasferta e alla fine è arrivata una sconfitta immeritata. Dobbiamo andare avanti, confidando nel recupero dei nostri giocatori acciaccati e in qualche colpo del mercato. Il Cittadella è una squadra costruita bene, molto fisica, forse poteva fare di più col suo potenziale, è comunque poco sotto la zona playoff, è una squadra forte e in casa ha avuto un alto rendimento conquistando 21 dei 28 punti fatti e segnando 15 gol su 21 totali. Ci sarà da battagliare'. Per quanto riguarda la formazione della Correggese, in dubbio Ghizzardi, Errichiello e Giorgini, mentre nei modenesi mancherà lo squalificato Dodaro.

Matteo Pierotti