Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Buon pari a Rovato per il Cittadella Vis Modena

Buon pari a Rovato per il Cittadella Vis Modena

Nel finale gli ospiti impensieriscono più volte la difesa di casa ma non riesce a segnare il gol del sorpasso

2 minuti di lettura
Il Cittadella Vis Modena pareggia 1-1 contro il Rovato Vertovese, in trasferta, per la squadra di Mattia Gori è il settimo risultato utile consecutivo. La partita è bella sin dalle prime battute, le due squadre si affrontano a viso aperto, la partita vive di folate. Ci prova subito Caprioni che chiama alla parata plastica Offredi. Il tridente offensivo della compagine modenese; Sala, Caprioni e Morello con fraseggi palla a terra, prova ad impensierire la retroguardia avversaria. La partita si accende sul finale della prima frazione di gioco quando Camara viene atterrato in area di rigore, l’arbitro lascia inspiegabilmente correre alimentando più di una perplessità per quel che concerne questa decisione. Dopo pochi istanti, il Rovato passa in vantaggio, su calcio di rigore, dubbia anche questa decisione, dagli undici metri trasforma Bertazzoli. Senza recupero, si conclude il primo tempo con la squadra di mister Belotti in minimo vantaggio. Si va a riposo quindi con il parziale di 1-0 per la squadra di casa. Inizia la ripresa, il Cittadella è arrembante alla caccia del pareggio, la squadra Emilia prova più volte ad impensierire la squadra lombarda ma gli attacchi sono vani.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Il pareggio più che meritato, anzi forse un pó stretto, porta la firma del neoacquisto Davide Arrondini, Entrato da poco l’ex Carpi e Correggese realizza la rete dell’1-1. L’attaccante va vincono alla doppietta personale ma il tentativo finisce sul fondo. Nel finale ospiti impensieriscono più volte la difesa di casa ma non riesce a segnare il gol del sorpasso. Dopo tre minuti di recupero, termina la sfida, Rovato Vertovese - Cittadella Vis Modena 1-1.

Il tabellino

ROVATO VERTOVESE 1

CITTADELLA VIS MODENA 1

Rovato Vertovese: Offredi, Vallisa, Basani, Sangiorgi (18’st Bertuzzi), Suardi, Kasa, Faggiano (25’st Kantè), Scidone (37’st Cattaneo), Messedaglia, Bertazzoli (25’st Lleshaj), Signoroni. A disposizione: Villa, Chiggiato, Pallaoro, Lazzaroni, Scacchia All. Belotti 

Cittadella Vis Modena: Anino; Boccaccini, Sabotic, Calanca; Sardella (18’st Teresi), Dodaro, Mandelli (18’st Marchetti), Camara (40’st Barozzini); Morello, Caprioni, Sala (12’st Arrondini). A disposizione: Celenza, Manzotti, Rovatti, Fort, Carretti. All. Gori

Arbitro: Zamagna di Saronno 

Ammoniti: Vallisa, Sabotic, Lleeshaj

Reti: 45’pt Bertazzoli, 21’st Arrondini

Note: 3 minuti recupero secondo tempo

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Serie D, un altro attaccante per il Cittadella Vis Modena: ecco Arrondini

Serie D, un altro attaccante per il Cittadella Vis Modena: ecco Arrondini

Cittadella Vis Modena festeggia: Imolese liquidata con 3 gol nel finale

Cittadella Vis Modena festeggia: Imolese liquidata con 3 gol nel finale

Cittadella Vis Modena, buon pari col Sasso Marconi

Cittadella Vis Modena, buon pari col Sasso Marconi

Serie D, Cittadella Vis Modena-Imolese si gioca Budrio

Serie D, Cittadella Vis Modena-Imolese si gioca Budrio

Cittadella Vis Modena, col Desenzano arriva il primo pareggio della stagione

Cittadella Vis Modena, col Desenzano arriva il primo pareggio della stagione

Serie D, il Cittadella Vis Modena col Desenzano fa un pensierino alla vetta

Serie D, il Cittadella Vis Modena col Desenzano fa un pensierino alla vetta

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli più Letti Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Primavera Modena calcio: contro l'Albinoleffe quarta vittoria di fila

Primavera Modena calcio: contro l'Albinoleffe quarta vittoria di fila

Piastri domina in Qatar, vince la sprint e conquista la pole. Notte fonda Ferrari

Piastri domina in Qatar, vince la sprint e conquista la pole. Notte fonda Ferrari

Modena, la flessione è evidente: Sottil deve correre ai ripari

Modena, la flessione è evidente: Sottil deve correre ai ripari

Serata stregata, Modena battuto a Cesena

Serata stregata, Modena battuto a Cesena