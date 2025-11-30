Buon pari a Rovato per il Cittadella Vis Modena

Il tabellino

Il Cittadella Vis Modena pareggia 1-1 contro il Rovato Vertovese, in trasferta, per la squadra di Mattia Gori è il settimo risultato utile consecutivo. La partita è bella sin dalle prime battute, le due squadre si affrontano a viso aperto, la partita vive di folate. Ci prova subito Caprioni che chiama alla parata plastica Offredi. Il tridente offensivo della compagine modenese; Sala, Caprioni e Morello con fraseggi palla a terra, prova ad impensierire la retroguardia avversaria. La partita si accende sul finale della prima frazione di gioco quando Camara viene atterrato in area di rigore, l’arbitro lascia inspiegabilmente correre alimentando più di una perplessità per quel che concerne questa decisione. Dopo pochi istanti, il Rovato passa in vantaggio, su calcio di rigore, dubbia anche questa decisione, dagli undici metri trasforma Bertazzoli. Senza recupero, si conclude il primo tempo con la squadra di mister Belotti in minimo vantaggio. Si va a riposo quindi con il parziale di 1-0 per la squadra di casa. Inizia la ripresa, il Cittadella è arrembante alla caccia del pareggio, la squadra Emilia prova più volte ad impensierire la squadra lombarda ma gli attacchi sono vani.Il pareggio più che meritato, anzi forse un pó stretto, porta la firma del neoacquisto Davide Arrondini, Entrato da poco l’ex Carpi e Correggese realizza la rete dell’1-1. L’attaccante va vincono alla doppietta personale ma il tentativo finisce sul fondo. Nel finale ospiti impensieriscono più volte la difesa di casa ma non riesce a segnare il gol del sorpasso. Dopo tre minuti di recupero, termina la sfida, Rovato Vertovese - Cittadella Vis Modena 1-1.ROVATO VERTOVESE 1CITTADELLA VIS MODENA 1Rovato Vertovese: Offredi, Vallisa, Basani, Sangiorgi (18’st Bertuzzi), Suardi, Kasa, Faggiano (25’st Kantè), Scidone (37’st Cattaneo), Messedaglia, Bertazzoli (25’st Lleshaj), Signoroni. A disposizione: Villa, Chiggiato, Pallaoro, Lazzaroni, Scacchia All. Belotti Cittadella Vis Modena: Anino; Boccaccini, Sabotic, Calanca; Sardella (18’st Teresi), Dodaro, Mandelli (18’st Marchetti), Camara (40’st Barozzini); Morello, Caprioni, Sala (12’st Arrondini). A disposizione: Celenza, Manzotti, Rovatti, Fort, Carretti. All. GoriArbitro: Zamagna di Saronno Ammoniti: Vallisa, Sabotic, LleeshajReti: 45’pt Bertazzoli, 21’st ArrondiniNote: 3 minuti recupero secondo tempo