Primavera Modena calcio: contro l'Albinoleffe quarta vittoria di fila

Il tabellino

La gara

Quarta vittoria di fila per la Primavera del Modena Calcio. Battuta l'AlbinoleffeModena-Albinoleffe 3-0Reti: 12’ pt e 12’ st Zidouh (M), 29’ st Diarra (M).MODENA: Maran, Ungureanu, Egharevba, Arnaboldi (33’ st Carreri), Buonaiuto, Guiyong, Molara (16’ st Bruno), Wiafe, Zidouh (16’ st Diarra), Goulart (40’ st Polenghi), Fabbri (16’ st Sarris). Allenatore: Mandelli. A disposizione: Bosi, Boschetti, Korosa, Caiazzo, Mampuya, Cervi, Lo Conte.ALBINOLEFFE: Carrara, Trapletti (23’ st Gashi), Forattini, Ceresoli, Botti, Delcarro, Colombi, Stingaciu (29’ pt Facchetti), Duranti (33’ st Rinaldi), Nespoli (33’ st Brambilla), Simonelli (23’ st Minneci) Allenatore: Maffioletti. A disposizione: Bonfanti, Montanelli, Maallah, Patelli, Morstabilini, La Viola.Arbitro: Vittorio Umberto Branzoni.Ammoniti: 5’ pt Botti (A), 25’ pt Molara (M), 40’ pt Delcarro (A), 1’ st Fabbri (M), 5’ st Ceresoli (A), 14′ st Tripletti (A), 26’ st Arnaboldi (M).Primo tempo. Dopo un buon avvio, i canarini passano al 12’: azione ben manovrata sulla destra, Molara anticipa un avversario in area e viene atterrato, dagli undici metri va Zidouh che spiazza il portiere. Al 20’ gran botta di Egharevba con il mancino, Carrara con un grande intervento si salva in angolo. Squillo di Fabbri al 37’, conclusione potente dalla distanza, palla a lato.Prima dell’intervallo Ungureanu sfonda sulla destra e calcia da posizione defilata, trovando ancora una volta la risposta del portiere-Secondo tempo. Al 12’ Zidouh firma la doppietta personale: Wiafe di testa costringe il portiere ad un miracolo su calcio d’angolo, il nº 9 raccoglie la respinta e piazza la palla in rete con un rigore in movimento. Ospiti pericolosi al 28’ con un angolo battuto corto, dal quale parte un traversone pericoloso deviato fuori di poco. Un minuto più tardi il tris dei canarini: Wiafe attacca la profondità, entra in area e si vede murare il tiro dal portiere, Diarra stoppa sulla respinta e conclude in rete. Al 42’ Maran è straordinario: Rinaldi approfitta di un errore difensivo e si presenta davanti al portiere gialloblù, calcia a colpo sicuro ma Maran mantiene la porta inviolata con un intervento di piede.