Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Il tabellino

La partita del girone B di Terza categoria San Damaso U21-Cognentese finirà probabilmente con il 3-0 a tavolino per i locali e un punto di penalizzazione per gli ospiti che mercoledì sera al campo Guidi di Modena, sul 2-0 per il San Damaso, hanno deciso all'89' di ritirare la squadra per un brutto fallo di Filetti su Lajmi.Questo il comunicato del San Damaso: 'La Polisportiva San Damaso U21, in seguito alle accuse di comportamento violento da parte della Polisportiva Cognentese e all’abbandono della gara da parte della stessa, ci tiene ad offrire la propria versione dei fatti. Innanzitutto il primo pensiero va al ragazzo infortunato, nella speranza di un decorso positivo del brutto infortunio subito. A prescindere dal comunicato in oggetto, si ritiene di primaria importanza augurargli un sincero in bocca al lupo. In merito alla vicenda, siamo tenuti, a tutela dei nostri tesserati e della società, a dissentire da quanto sostenuto dalla Polisportiva Cognentese. La partita è stata calda e connotata da forte agonismo da entrambe le squadre. Ci sono stati alcuni battibecchi in campo (per giunta nati anche dai giocatori della Polisportiva Cognentese), ma nulla da poter giustificare l’abbandono della gara per clima di violenza.La gara è stata totalmente filmata ed è disponibile sul canale YouTube Monari Nasi: chiunque può visionarla e farsi un’idea al riguardo. Anche per quanto riguarda la dinamica dell’infortunio, si vede che il nostro giocatore tira indietro la gamba e non entra col tentativo di fare male. Ci affidiamo all’idea che può farsi ogni persona guardando le riprese, nella speranza che questo permetta di non creare un’idea distorta di quanto accaduto'.SAN DAMASO-COGNENTESE: gara sospesa all'80' sul 2-0.SAN DAMASO: Rui, Nkuah, Fall,Protopapa, Bonettini, Likaj,Cuni, Pollastri, Filetti,Baraldi, Lika. A disp.: Coser, Grillo,Iacchetta, Jakaj, Korcari,Longobardi, Machalsky, Merahi,Tesini. All. RazzoliCOGNENTESE: Barbanti,Meddeb (56' Sordi), Caffagni (56' Vaccari), Giorgi J. , Ferrarini,Gualtieri, Meletti (56' Musto), Lajmi, Borgazzi,Stefani M. (73' Giorgi P.),Stefani E. (48' Conte). A disp.: Fiorentini, Bertuzzi,Barbieri, Ruscelli. All. Abboretti ARBITRO: Ferrari di ModenaRETI: 2' e 39' Lika NOTE: ammoniti: Likaj, Nkuah