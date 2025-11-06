Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica
Ma il San Damaso non ci sta: 'Decisione esagerata: la gara è stata totalmente filmata ed è disponibile sul canale YouTube Monari Nasi'
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Progetto BESS a San Damaso: il Comitato cittadino incontra il Ministero dell’Ambiente: 'Passo importante e tempi lunghi, sulle garanzie non molliamo'
Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini
Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40
Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera
Cittadella Vis Modena, ancora una sconfitta: col Pro Sesto finisce 2 a 0
Volley Modena combatte, ma subisce la rimonta vincente di Offanengo
E' morto Andrea De Adamich, l’ex pilota di F1 campione dei motori in tv aveva 84 anni
Dilettanti, il Crer premia chi sceglie la linea verde: premi fino a 6mila euro
Volley: Modena celebra i suoi campioni del Mondo Simone Anzani e Luca Porro