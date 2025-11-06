Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Ma il San Damaso non ci sta: 'Decisione esagerata: la gara è stata totalmente filmata ed è disponibile sul canale YouTube Monari Nasi'

La partita del girone B di Terza categoria San Damaso U21-Cognentese finirà probabilmente con il 3-0 a tavolino per i locali e un punto di penalizzazione per gli ospiti che mercoledì sera al campo Guidi di Modena, sul 2-0 per il San Damaso, hanno deciso all'89' di ritirare la squadra per un brutto fallo di Filetti su Lajmi.

Questo il comunicato del San Damaso: 'La Polisportiva San Damaso U21, in seguito alle accuse di comportamento violento da parte della Polisportiva Cognentese e all’abbandono della gara da parte della stessa, ci tiene ad offrire la propria versione dei fatti. Innanzitutto il primo pensiero va al ragazzo infortunato, nella speranza di un decorso positivo del brutto infortunio subito. A prescindere dal comunicato in oggetto, si ritiene di primaria importanza augurargli un sincero in bocca al lupo. In merito alla vicenda, siamo tenuti, a tutela dei nostri tesserati e della società, a dissentire da quanto sostenuto dalla Polisportiva Cognentese. La partita è stata calda e connotata da forte agonismo da entrambe le squadre. Ci sono stati alcuni battibecchi in campo (per giunta nati anche dai giocatori della Polisportiva Cognentese), ma nulla da poter giustificare l’abbandono della gara per clima di violenza.
La gara è stata totalmente filmata ed è disponibile sul canale YouTube Monari Nasi: chiunque può visionarla e farsi un’idea al riguardo. Anche per quanto riguarda la dinamica dell’infortunio, si vede che il nostro giocatore tira indietro la gamba e non entra col tentativo di fare male. Ci affidiamo all’idea che può farsi ogni persona guardando le riprese, nella speranza che questo permetta di non creare un’idea distorta di quanto accaduto'.

Il tabellino

SAN DAMASO-COGNENTESE: gara sospesa all'80' sul 2-0.

SAN DAMASO: Rui, Nkuah, Fall,Protopapa, Bonettini, Likaj,Cuni, Pollastri, Filetti,Baraldi, Lika. A disp.: Coser, Grillo,Iacchetta, Jakaj, Korcari,Longobardi, Machalsky, Merahi,Tesini. All. Razzoli

COGNENTESE: Barbanti,Meddeb (56' Sordi), Caffagni (56' Vaccari), Giorgi J. , Ferrarini,Gualtieri, Meletti (56' Musto), Lajmi, Borgazzi,Stefani M. (73' Giorgi P.),Stefani E. (48' Conte). A disp.: Fiorentini, Bertuzzi,Barbieri, Ruscelli. All. Abboretti  

ARBITRO: Ferrari di Modena

RETI: 2' e 39' Lika

NOTE: ammoniti: Likaj, Nkuah

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

'Stupro di San Damaso, la sinistra continua a chiudere gli occhi sul fallimento dell'accoglienza'

Stupro di San Damaso, arrestato un 20enne di origine marocchina

Progetto BESS a San Damaso: il Comitato cittadino incontra il Ministero dell’Ambiente: 'Passo importante e tempi lunghi, sulle garanzie non molliamo'

Impianto maxi accumulo a San Damaso: competenza del Ministero, necessaria Conferenza dei Servizi

Articoli più Letti Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Cittadella Vis Modena, ancora una sconfitta: col Pro Sesto finisce 2 a 0

Articoli Recenti Volley Modena combatte, ma subisce la rimonta vincente di Offanengo

E' morto Andrea De Adamich, l’ex pilota di F1 campione dei motori in tv aveva 84 anni

Dilettanti, il Crer premia chi sceglie la linea verde: premi fino a 6mila euro

Volley: Modena celebra i suoi campioni del Mondo Simone Anzani e Luca Porro

