Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

San Damaso, oltre 1.400 firme per la ciclabile sul tavolo dell'Amministrazione

San Damaso, oltre 1.400 firme per la ciclabile sul tavolo dell'Amministrazione

Forte mobilitazione dei gruppi: 'Per anni l'impegno delle precedenti amministrazioni comunali non ha portato a nulla'

2 minuti di lettura
La comunità di San Damaso torna a farsi sentire per rilanciare la richiesta di avere una pista ciclabile che colleghi Modena alla sua frazione e lo fa con 1.405 firme raccolte in poche settimane.

 

Una richiesta che non nasce oggi, ma che oggi assume un peso nuovo, perché sostenuta da un lavoro capillare dei gruppi organizzati del territorio Polivalente San Damaso, Circolo Quadrifoglio, CircoloAnspi Collegara, Comitato genitori scuole San Damaso Comitato Orti Sant’Agnese-San Damaso.

 

Il 27 aprile 2026 una delegazione dei cittadini ha incontrato il Sindaco e gli assessori Giulio Guerzoni e Vittorio Molinari. 'L’amministrazione - spiegano i Comitati - ha espresso piena condivisione della proposta e ha annunciato l’intenzione di avviare la progettazione esecutiva del percorso lungo la Via Vignolese, considerato il tracciato più utile per gli spostamenti quotidiani verso la città, le sue diramazioni e l’Università.'
Restano da affrontare alcune criticità tecniche, come la presenza della strada statale di competenza ANAS, motivo per cui sarà valutata anche un’alternativa sulla strada Scartazza, di proprietà provinciale. Una volta definiti i progetti, il Comune si è impegnato a presentarli pubblicamente alla comunità.

 

Nel documento che accompagna la raccolta firme, i gruppi organizzati spiegano perché la ciclabile San Damaso–Modena sia diventata una necessità non più rinviabile.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
La frazione, che conta una comunità numerosa e attiva, vive da anni la difficoltà di collegarsi alla città in modo sicuro e sostenibile. La Vignolese, oggi percorsa quotidianamente da pendolari, studenti e lavoratori diretti verso la zona industriale e in particolare verso Italpizza, è una strada trafficata e potenzialmente pericolosa per chi si muove in bicicletta. Una ciclabile permetterebbe di ridurre i rischi e di offrire un’alternativa reale all’uso dell’auto, soprattutto per i più giovani che frequentano le scuole e per chi si sposta ogni giorno per lavoro.
Il percorso avrebbe inoltre il vantaggio di connettere San Damaso alla rete ciclabile modenese, al tracciato lungo il Tiepido e alla direttrice verso Vignola, creando un sistema continuo di mobilità dolce. Nei mesi estivi, poi, il collegamento faciliterebbe anche gli spostamenti verso l’area naturalistica del Panaro, meta molto frequentata da famiglie e cicloturisti.

 

Durante la raccolta firme sono emerse anche proposte tecniche, come il possibile riutilizzo del vecchio canale irriguo oggi inutilizzato, che potrebbe offrire un corridoio naturale per il tracciato. I promotori riconoscono che l’intervento comporta costi significativi, ma ritengono che con una progettazione adeguata e una ricerca mirata delle risorse sia possibile affrontarli.
L'auspicio e che dopo anni questa sia la volta buona per l'avanzamento e la realizzazione del progetto.
La ciclabile è stata più volte riconosciuta come importante da tutte le amministrazioni che si sono succedute negli anni, ma non ha mai visto la luce.

 

 

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Figurati Modena
Articoli più Letti Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Modena, la Sacca perde un pezzo di storia: dopo 58 anni chiude la Giuliana

Modena, la Sacca perde un pezzo di storia: dopo 58 anni chiude la Giuliana

Clima e alluvioni, Tozzi punzecchia l'Emilia-Romagna: 'Fate come Francia e Germania'

Clima e alluvioni, Tozzi punzecchia l'Emilia-Romagna: 'Fate come Francia e Germania'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, torna il Buk Festival il 9 e 10 maggio al Chiostro San Paolo

Modena, torna il Buk Festival il 9 e 10 maggio al Chiostro San Paolo

Lavoro, sicurezza, legalità e orientamento: a Modena un villaggio itinerante

Lavoro, sicurezza, legalità e orientamento: a Modena un villaggio itinerante

Maltratta padre e madre: Codice Rosso per un 29enne allontanato da casa

Maltratta padre e madre: Codice Rosso per un 29enne allontanato da casa

Osvaldo Oprandi, il terzo tempo della vita: quando una storia personale diventa storia di comunità

Osvaldo Oprandi, il terzo tempo della vita: quando una storia personale diventa storia di comunità