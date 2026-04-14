Terza categoria, Cognentese promossa, mister Abboretti: 'Premiata la nostra continuità'

L'allenatore della Cognentese Federico Abboretti commenta così la promozione della sua squadra in Seconda: 'La promozione è una soddisfazione enorme e assolutamente meritata. Siamo stati primi dalla prima all’ultima giornata, mantenendo sempre un buon vantaggio sulle inseguitrici, e questo dimostra la continuità e il valore del lavoro fatto durante tutta la stagione. Anche i numeri confermano il nostro percorso: siamo stati una squadra continua ed equilibrata, capace di esprimersi con efficacia sia in fase offensiva che difensiva e con solidità sia in casa che in trasferta. Vincere un campionato non è mai semplice nè scontato: serve costanza, mentalità e la capacità di restare concentrati per tutta la stagione, e noi siamo riusciti a farlo fino alla fine. Dedico questa promozione a tutti i giocatori, che sono il vero motore della squadra: siamo una rosa molto ampia e ogni ragazzo ha dato il suo contributo, facendosi trovare pronto quando chiamato in causa. Lo dimostra anche il numero di giocatori diversi andati a segno, sinonimo di un gruppo vero. Un grande ringraziamento va allo staff tecnico e ai dirigenti della Cognentese, che con organizzazione, presenza e grande attenzione quotidiana ci hanno messo nelle condizioni migliori per lavorare e crescere.
Matteo Pierotti