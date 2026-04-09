Terza categoria: Coppa, impresa del San Damaso U21 che ora sogna la promozione in Seconda

Impresa del San Damaso U21, che vola in finale della coppa di Terza (affronterà l'Arzenta, chi vince sale in Seconda) superando i piacentini del Vigolo Marchese, squadra che a nomi è nettamente più forte dei modenesi. Una partita di carattere, in cui i padroni di casa riescono a rimontare per due volte prima di imporsi ai calci di rigore. Il match si sblocca al 30’: Lucci sorprende Coser con una punizione dal limite che vale il vantaggio per il Vigolo. Il San Damaso però non molla e continua a spingere. Al 37’ arriva la prima grande occasione: Filetti sfiora il gol di testa su cross di Protopapa. Nella ripresa arriva la svolta. Al 55’ Filetti viene atterrato in area da Silva e l’arbitro concede calcio di rigore. Dal dischetto, al 56’, Lika è glaciale e firma l’1-1 spiazzando il portiere. Al 58’ uno scatenato Lucci viene atterrato in area da Protopapa e l’arbitro decreta il rigore in favore degli ospiti. Il numero 10 non sbaglia portando il risultato sul 1-2. Ancora una grande occasione per il Vigolo al 64’ per mettere in ghiaccio la partita, viene assegnato un altro rigore per un tocco di mano dubbio di Dabre.

Il tabellino

Sul dischetto va Sadick, ma al 66’ Coser si supera e salva il risultato con un intervento decisivo. All'80' arriva il meritato pareggio: Filetti, servito da Lika, firma il 2-2 facendo esplodere il pubblico. Si va così ai rigori. Dal dischetto il San Damaso è impeccabile: Lika, Faraguti, Korcari e Jakaj trasformano i loro tentativi, mentre Coser si conferma uomo partita neutralizzando un rigore avversario.

S.DAMASO U21- VIGOLO MARCHESE 5 (Dopo i rigori, 2-2 al 90')

S.DAMASO U21: Coser, Nkuah, Fall, Protopapa, Dabre, Baccarani (78’ Tesini), Diaby (75’ Faraguti), Pollastri (70’ Jakaj), Filetti (85’ Korcari), Merahi, Lika. A disp.: Rui, Cuni, Machalskyi, Tajeddine. All. Razzoli

VIGOLO: Cordoni, Riva, Carimi, Milosevic (45’ Sadick), Giorgi (93’ Trapella), Silva, Massari, Shkoza, Preda (78’ De Marino), Lucci, Passerini. A disp.: Carboni, Oubenali, Soressi, Zilioli, Martino. All. Quagliaroli

ARBITRO: Mariani di Bologna

RETI: 33’ e 60’ Lucci, 58’ Lika, 80’ Filetti

NOTE: spettatori 300, ammoniti Giorgi, Silva, Lika, Sadick, Korcari. Al 65' Sadick si fa parare un rigore

Matteo Pierotti