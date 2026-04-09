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Terza categoria: Coppa, impresa del San Damaso U21 che ora sogna la promozione in Seconda

Terza categoria: Coppa, impresa del San Damaso U21 che ora sogna la promozione in Seconda

Una partita di carattere, in cui i padroni di casa riescono a rimontare per due volte prima di imporsi ai calci di rigore

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Impresa del San Damaso U21, che vola in finale della coppa di Terza (affronterà l'Arzenta, chi vince sale in Seconda) superando i piacentini del Vigolo Marchese, squadra che a nomi è nettamente più forte dei modenesi. Una partita di carattere, in cui i padroni di casa riescono a rimontare per due volte prima di imporsi ai calci di rigore. Il match si sblocca al 30’: Lucci sorprende Coser con una punizione dal limite che vale il vantaggio per il Vigolo. Il San Damaso però non molla e continua a spingere. Al 37’ arriva la prima grande occasione: Filetti sfiora il gol di testa su cross di Protopapa. Nella ripresa arriva la svolta. Al 55’ Filetti viene atterrato in area da Silva e l’arbitro concede calcio di rigore. Dal dischetto, al 56’, Lika è glaciale e firma l’1-1 spiazzando il portiere. Al 58’ uno scatenato Lucci viene atterrato in area da Protopapa e l’arbitro decreta il rigore in favore degli ospiti. Il numero 10 non sbaglia portando il risultato sul 1-2. Ancora una grande occasione per il Vigolo al 64’ per mettere in ghiaccio la partita, viene assegnato un altro rigore per un tocco di mano dubbio di Dabre.

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Sul dischetto va Sadick, ma al 66’ Coser si supera e salva il risultato con un intervento decisivo. All'80' arriva il meritato pareggio: Filetti, servito da Lika, firma il 2-2 facendo esplodere il pubblico. Si va così ai rigori. Dal dischetto il San Damaso è impeccabile: Lika, Faraguti, Korcari e Jakaj trasformano i loro tentativi, mentre Coser si conferma uomo partita neutralizzando un rigore avversario.

Il tabellino

S.DAMASO U21- VIGOLO MARCHESE 5 (Dopo i rigori, 2-2 al 90')

S.DAMASO U21: Coser, Nkuah, Fall, Protopapa, Dabre, Baccarani (78’ Tesini), Diaby (75’ Faraguti), Pollastri (70’ Jakaj), Filetti (85’ Korcari), Merahi, Lika. A disp.: Rui, Cuni, Machalskyi, Tajeddine. All. Razzoli

VIGOLO: Cordoni, Riva, Carimi, Milosevic (45’ Sadick), Giorgi (93’ Trapella), Silva, Massari, Shkoza, Preda (78’ De Marino), Lucci, Passerini. A disp.: Carboni, Oubenali, Soressi, Zilioli, Martino. All. Quagliaroli

ARBITRO: Mariani di Bologna

RETI: 33’ e 60’ Lucci, 58’ Lika, 80’ Filetti

NOTE: spettatori 300, ammoniti Giorgi, Silva, Lika, Sadick, Korcari. Al 65' Sadick si fa parare un rigore

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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