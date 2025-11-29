Serie D, un altro attaccante per il Cittadella Vis Modena: ecco Arrondini

Un altro attaccante per il Cittadella Vis Modena. Dopo Morello, ecco Davide Arrondini (nella foto con il ds Alberto Biagini), che nella prima parte della stagione ha giocato con la maglia della Correggese ed ex Carpi. Diciamo subito che la Correggese l'aveva messo sul mercato: troppo deludente il campionato finora di Arrondini capace di segnare solo 1 gol in 13 gare, del resto questo è il trend di questo giocatore: bravo, ma segna poco, pochissimo, per un attaccante non è il massimo. Al Cittadella avrà anche una bella concorrenza visto che di attaccanti ce ne sono ben quattro, Formato, Caprioni, Sala e Morello. A meno che non parta uno di questi ma il ds Biagini ha fatto sapere che tutti gli attaccanti attualmente in rosa, compreso Alberto Formato, sono ritenuti dalla società incedibili. La Vianese è comunque tornata alla carica per Formato, lo aveva già cercato in estate facendogli un'offerta irrinunciabile, ma il giocatore ha preferito rimanere il D.

Matteo Pierotti