Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Classe 1992, ha conquistato la qualificazione grazie alla prestazione all’Ironman di Panama City Beach in Florida chiudendo la gara di triathlon in 8 ore, 54 minuti e 22 secondi

2 minuti di lettura
Un “Pavullese” ha conquistato l'accesso ai Mondiali Ironman 140.6 di Kona (Hawaii) in programma nell'ottobre del 2026. Nicola Lorenzi, classe 1992, “pavullese doc”, ci è riuscito grazie alla sua straordinaria prestazione all’Ironman 140.6 di Panama City Beach, in Florida, chiudendo la gara di triathlon in 8 ore, 54 minuti e 22 secondi.
L’Ironman World Championship di Kona è il campionato del mondo di triathlon più antico e famoso al mondo, considerato la gara più dura della disciplina. Dal 1978 le Hawaii, sull’isola di Kailua-Kona, ospitano questa leggendaria competizione, accessibile solo a chi supera selezioni durissime in gare di qualificazione internazionali.
L’Ironman 140.6 è il triathlon più lungo e impegnativo del mondo, con una distanza totale di 140,6 miglia (circa 226 km) suddivisa in tre prove: 3,86 km di nuoto, 180,26 km di bici e una maratona di 42,195 km. Il numero “140.6” rappresenta proprio la somma delle distanze in miglia delle tre discipline.
La maggior parte degli Ironman deve essere completata entro 16-17 ore, contando transizioni, rifornimenti e pause. La competizione richiede una preparazione fisica e mentale estrema, con allenamenti distribuiti su tutte e tre le discipline, gestione della nutrizione e pianificazione logistica.Prepararsi per un Ironman significa dedicare da sei a diciotto mesi di allenamento intensivo, con circa 12-15 ore settimanali distribuite su più sessioni al giorno.
È un impegno che richiede sacrifici nella vita privata e nel tempo libero, ma che permette di scoprire i propri limiti e la capacità di superarli, testando autodisciplina, organizzazione e resistenza fisica e mentale.
L’Ironman è soprattutto una sfida con se stessi, una prova che spinge a superare confini personali e a realizzare ciò che sembrava impossibile. Concludere una gara così estenuante richiede volontà di ferro e determinazione senza pari. Il motto della competizione rende perfettamente l’idea: “Anything is possible”.
