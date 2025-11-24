Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona
Classe 1992, ha conquistato la qualificazione grazie alla prestazione all’Ironman di Panama City Beach in Florida chiudendo la gara di triathlon in 8 ore, 54 minuti e 22 secondi
L’Ironman World Championship di Kona è il campionato del mondo di triathlon più antico e famoso al mondo, considerato la gara più dura della disciplina. Dal 1978 le Hawaii, sull’isola di Kailua-Kona, ospitano questa leggendaria competizione, accessibile solo a chi supera selezioni durissime in gare di qualificazione internazionali.
L’Ironman 140.6 è il triathlon più lungo e impegnativo del mondo, con una distanza totale di 140,6 miglia (circa 226 km) suddivisa in tre prove: 3,86 km di nuoto, 180,26 km di bici e una maratona di 42,195 km. Il numero “140.6” rappresenta proprio la somma delle distanze in miglia delle tre discipline.
La maggior parte degli Ironman deve essere completata entro 16-17 ore, contando transizioni, rifornimenti e pause. La competizione richiede una preparazione fisica e mentale estrema, con allenamenti distribuiti su tutte e tre le discipline, gestione della nutrizione e pianificazione logistica.Prepararsi per un Ironman significa dedicare da sei a diciotto mesi di allenamento intensivo, con circa 12-15 ore settimanali distribuite su più sessioni al giorno.
L’Ironman è soprattutto una sfida con se stessi, una prova che spinge a superare confini personali e a realizzare ciò che sembrava impossibile. Concludere una gara così estenuante richiede volontà di ferro e determinazione senza pari. Il motto della competizione rende perfettamente l’idea: “Anything is possible”.
