Bologna, Sinner non serve all’Italia: gli Azzurri vincono ancora la Coppa Davis

L’Italia vince la Coppa Davis 2025, la terza consecutiva. Nella finale disputata a Bologna, gli azzurri hanno battuto la Spagna 2-0 e dimostrano di poter salire sul tetto del mondo anche senza Sinner che ha deciso di non partecipare alla competizione. Dopo l’1-0 realizzato da Matteo Berrettini dopo il primo incontro, è stato Flavio Cobolli a completare l’opera battendo lo spagnolo Jaume Munar in tre set con il punteggio di 1-6, 7-6 (5), 7-5 dopo 2h56′ di gioco.E’ la quarta Insalatiera nella storia per l’Italia dopo quella del 1976 e le ultime tre. L’Italia diventa così la prima nazione a trionfare per tre anni di fila dal 1971, dopo l’eliminazione del Challenge Round, ovvero la regola per cui i campioni in carica giocavano solo la finale l’anno successivo.'Questo era il mio sogno, siamo una squadra molto unita. Abbiamo provato a rifare come i campioni del mondo del 2006: tutto il giorno alla playstation. Sono fiero di tutti noi e di questa squadra fa parte anche questo pubblico fantastico. Si ripete da tre giorni il giorno più bello della mia vita'. Lo ha detto Flavio Cobolli nell’intervista a caldo dopo il successo su Jaume Munar.Il tennista romano ha poi intonato alcuni cori con l’aiuto del pubblico di Bologna.'Stamattina ero un po’ teso, com’è giusto che sia, ma la cosa più importante è il risultato e godersela. Quindi mi sono detto di stare bene in campo e pensare al punto successivo, quella è l’unica chance che hai per vincere la partita'. Così Matteo Berrettini ai microfoni di Super Tennis dopo la sua vittoria nel primo singolare. Sull’unione e la compattezza del gruppo, Berrettini ha concluso sottolineando che 'non importa chi scende in campo e chi sta a casa. La squadra è lunga, siamo un sacco di ragazzi che giocano bene e si vogliono bene cercando di dare il massimo'.E sono subito arrivate reazioni importanti a questa vittoria, a cominciare dal Capo dello Stato. 'Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto prevenire alla nazionale di tennis le più vive congratulazioni per questa nuova vittoria in Coppa Davis e ha invitato gli atleti al Quirinale, insieme alla nazionale femminile reduce dai recenti successi , per esprimergliele personalmente'.